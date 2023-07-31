Дочь арестованного Азербайджаном жителя Карабаха говорит, что ее отец на связь не выходил

«Это ложная информация, у нас нет сведений, кроме того, что он находится в Баку. Как состояние его здоровья, каково его состояние сейчас, жив он или нет? Новостей у нас нет», — сказала Вера.

Азербайджанское агентство АПА со ссылкой на сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК) сообщило, что 29 июля «представители МККК посетили Вагифа Хачатряна» и что «Хачатряну была предоставлена возможность пообщаться с семьей».

Дочь Вагифа Хачатряна сегодня сообщила, что сердце ее отца нужно срочно оперировать, больница обратилась в Красный Крест с просьбой перевести его в Армению в первоочередном порядке, так как для ее отца каждая секунда может быть роковой.

«Откуда мы знали, что сама перевозка будет роковой. Лучше бы не перевозили. Как так получилось, что азербайджанцы могут похитить человека, которого везут под гарантию международной организации, мне нужно получить ответ на этот вопрос», - сказала Вера Хачатрян.

Государственный министр Нагорного Карабаха и защитник прав человека непризнанной республики заявили о «похищении» 68-летнего мужчины в субботу. Через несколько часов после этих сообщений Баку сообщил, что азербайджанские правоохранительные органы арестовали мужчину, переправляемого для лечения в Армении. Баку обвиняет Хачатряна в ряде тяжких преступлений, связанных с первой карабахской войной в начале 90-х, в том числе в «осуществлении вооруженного нападения на село, в результате которого погибли 25 азербайджанцев». Другая дочь Вагифа Хачатряна, советник президента Нагорного Карабаха Цовинар Хачатрян, отвергла обвинения Азербайджана.