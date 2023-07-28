«Должны быть международные гарантированные механизмы» - карабахцы ждут от Еревана шагов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вчера заявил, что позиция Армении в вопросе диалога Баку-Степанакерт не изменилась: вопросы прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должны обсуждаться в этом формате и с международным участием.

После заявлений министра иностранных дел России по итогам армяно-азербайджанских переговоров в Москве в Нагорном Карабахе потребовали, чтобы Армения опровергла, что приняла повестку Азербайджана и понизила «планку» диалога Баку-Степанакерт. Судя по заявлению Лаврова, вопрос гарантий прав и безопасности армян Карабаха обсуждается в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана и увязан с возвращением азербайджанцев, некогда проживавших в Армении.

По словам главы правящей фракции «Свободная Родина» Национального собрания Нагорного Карабаха Артура Арутюняна, они ожидают, что Ереван сможет добиться переговоров Степанакерт-Баку с четкими международными механизмами и что повестка дня не будет определена заранее. В таком случае они готовы пойти на переговоры с Баку хоть завтра.

«Если говорится о нацменьшинстве или других формулировках, конечно, повестка уже заранее определена. В этом случае эта встреча не может иметь какого-либо результата. Должны быть международно гарантированные механизмы, а также повестка дня не должна быть предопределена или принята с предусловиями, под давлением. Мы всегда за то, чтобы проводить встречи, обсуждать, представлять свои точки зрения, выслушивать их точки зрения, обсуждать исторические, правовые, политические и все другие вопросы, чтобы прийти к мирному урегулированию вопроса. Если властям Армении удастся дойти до этой точки в переговорах, мы однозначно готовы пойти на эти переговоры и обсудить вопрос дальнейшего урегулирования конфликта», - сказал Арутюнян.

На вопрос Радио Азатутюн, если эти условия не будут обеспечены, исключают ли они переговоры, Арутюнян ответил: «О каких переговорах может идти речь, если человек идет с предусловиями? Это становится просто встречей. То есть, эта встреча может состояться, как это было 1 марта, но результата от этих переговоров не будет».

«Власти готовы пойти на уступки ради продления своей власти»

Руководство не только Армении, но и Нагорного Карабаха готово пойти на уступки ради продления своей власти, несмотря на предъявленное Еревану Степанакертом требование отказаться от идеи признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана, президент Карабаха по-прежнему не возражает премьер-министру Армении, который периодически подтверждает признание территориальной целостности Азербайджана, отметил депутат оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян.

«Они пытались противодействовать, но как только Никол Пашинян обвинил Араика Арутюняна в том, что тот сдал Бердзор, в распылении денег, может быть, пригрозил сделать разоблачения, Араик Арутюнян от страха замолчал», - сказал Галстян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что госминистр сделал заявления, депутат от оппозиции ответил: «Госминистр является назначаемой должностью, и как только Араику Арутюняну поступит звонок о том, чтобы он уволил госминистра, он его уволит в ту же минуту. Однозначно, эти власти, побежденные власти, готовы на все новые и новые уступки ради продления своей власти».

Официальный Степанакерт вчера также выразил недовольство позицией России, отметив, что предложенное ею видение диалога между Степанакертом и Баку не является сбалансированным.

«Утверждение о необходимости вести диалог для согласования прав, вытекающих из международных обязательств, включая конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств, отражает точку зрения лишь одной стороны - Азербайджана. Подобный подход предопределяет итоги возможного диалога и тем самым подрывает и обесценивает его смысл», - отмечается в заявлении карабахского МИДа.

Артур Арутюнян отметил, что вопрос статуса обсуждался даже после войны в переговорах при посредничестве России, сегодняшние заявления он считает неприемлемыми. «Доводить до того уровня, что мы здесь должны говорить как меньшинство, то есть меньшинство Азербайджана, конечно, это непонятно и неприемлемо», - сказал он.

Ереван, настаивающий на диалоге Баку-Степанакерт с международным участием, в то же время признает, что этот механизм пока не просматривается.