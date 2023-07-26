Госминистр Нагорного Карабаха требует от Еревана опровергнуть, что РА снизила «планку» диалога Баку-Степанакерт

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян требует от официального Еревана опровергнуть, что Армения снизила «планку» диалога Баку-Степанакерт и согласилась на обсуждение азербайджанской повестки. Ереван пока не ответил Нерсисяну.

«Власти Армении заявляли и продолжают заявлять о необходимости диалога Баку-Степанакерт в рамках международного механизма. Народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] также понимает, что необходим диалог, чтобы поговорить, обсудить наши права, в том числе для представления и защиты права на самоопределение, способствования установлению мира в регионе.

Но из вчерашнего заявления министра иностранных дел России становится понятно, что Армения уже определилась с кругом вопросов, которые будут обсуждаться в ходе диалога, либо Армения согласилась с предметом обсуждения, предложенным Азербайджаном, - заявил госминистр НК, продолжив: - Сейчас либо Армения должна опровергнуть это, либо мы должны констатировать, что «планка» диалога Баку-Степанакерт также снижена до немыслимого уровня. Это очень важно, чтобы армянский народ, в том числе и арцахские армяне, определились с дальнейшими планами».

Вчера по итогам трехсторонней встречи со своими коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Ереване понимают, что армян Карабаха «необходимо убедить в скорейших встречах с азербайджанскими представителями». А вопрос гарантий прав и безопасности армян Карабаха, по словам Лаврова, обсуждается в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Президент Нагорного Карабаха, настаивающий на праве на самоопределение, около месяца назад заявил, что Баку обсуждает с ними одну тему - тему интеграции, другие темы не обсуждает.

До сих пор в Ереване не отреагировали на сделанные в Москве заявления. Радио Азатутюн направило в МИД Армении запрос, чтобы уточнить, продолжает ли Ереван настаивать на наличии международного механизма диалога Баку-Степанакерт или глава МИД России говорил об обсуждениях без этого механизма, на что, по словам Сергея Лаврова, Ереван согласился.