Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Нагорный Карабах

Госминистр Нагорного Карабаха требует от Еревана опровергнуть, что РА снизила «планку» диалога Баку-Степанакерт

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян требует от официального Еревана опровергнуть, что Армения снизила «планку» диалога Баку-Степанакерт и согласилась на обсуждение азербайджанской повестки. Ереван пока не ответил Нерсисяну.

«Власти Армении заявляли и продолжают заявлять о необходимости диалога Баку-Степанакерт в рамках международного механизма. Народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] также понимает, что необходим диалог, чтобы поговорить, обсудить наши права, в том числе для представления и защиты права на самоопределение, способствования установлению мира в регионе.

Но из вчерашнего заявления министра иностранных дел России становится понятно, что Армения уже определилась с кругом вопросов, которые будут обсуждаться в ходе диалога, либо Армения согласилась с предметом обсуждения, предложенным Азербайджаном, - заявил госминистр НК, продолжив: - Сейчас либо Армения должна опровергнуть это, либо мы должны констатировать, что «планка» диалога Баку-Степанакерт также снижена до немыслимого уровня. Это очень важно, чтобы армянский народ, в том числе и арцахские армяне, определились с дальнейшими планами».

Вчера по итогам трехсторонней встречи со своими коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Ереване понимают, что армян Карабаха «необходимо убедить в скорейших встречах с азербайджанскими представителями». А вопрос гарантий прав и безопасности армян Карабаха, по словам Лаврова, обсуждается в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Президент Нагорного Карабаха, настаивающий на праве на самоопределение, около месяца назад заявил, что Баку обсуждает с ними одну тему - тему интеграции, другие темы не обсуждает.

До сих пор в Ереване не отреагировали на сделанные в Москве заявления. Радио Азатутюн направило в МИД Армении запрос, чтобы уточнить, продолжает ли Ереван настаивать на наличии международного механизма диалога Баку-Степанакерт или глава МИД России говорил об обсуждениях без этого механизма, на что, по словам Сергея Лаврова, Ереван согласился.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG