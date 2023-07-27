Позиция Армении «не изменилась ни в вопросе Лачинского коридора, ни в вопросе международного участия в диалоге Баку-Степанакерт».

После трехсторонней встречи с главами МИД Армении и Азербайджана глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Ереване понимают, что армян Карабаха «необходимо убедить в скорейших встречах с представителями Азербайджана». А вопрос гарантий прав и безопасности армян Карабаха, судя по словам Лаврова, обсуждается в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана. Вчера в Нагорном Карабахе, настаивающем на праве на самоопределение, потребовали от Еревана опровергнуть, что Армения снизила «планку» диалога Баку-Степанакерт.

Официальный Ереван до сих пор не ответил Степанакерту, вместо этого были опубликованы письменные ответы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на вопросы СМИ. Радио Азатутюн попросило МИД прокомментировать, что означает «убедить» армян Карабаха, и продолжает ли Ереван, ведущий переговоры с Баку, настаивать на наличии международного механизма диалога Баку-Степанакерт, или глава МИД России говорить о встрече без такого механизма.

«Позиция армянской стороны относительно необходимости решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в контексте достижения долгосрочного мира в регионе не изменилась. Мы неоднократно подчеркивали, что эти вопросы должны решаться посредством диалога Баку-Степанакерт, а эффективность этого диалога может быть гарантирована только посредством международного участия и действенного механизма», - ответил министр.

Арарат Мизоян также заявил, что позиция Еревана по разблокированию Лачинского коридора неизменна, а вопросы перевозки грузов в Нагорный Карабах другими маршрутами Армения обсуждать не может, так как не имеет на то полномочий. В данном случае речь шла о заявлениях председателя Европейского совета Шарля Мишеля, ссылаясь на которые азербайджанская сторона утверждала, что на встрече лидеров в Брюсселе была достигнута договоренность относительно перевозки грузов в Нагорный Карабах по другим дорогам.

Мишель, в частности, особо отметил важность предложения Азербайджана доставлять гуманитарные грузы в Степанакерт «через территорию Азербайджана, через Агдам».

«Незаконная блокировка Лачинского коридора должна быть прекращена, и режим, установленный трехсторонней заявлением от 9 ноября, должен быть восстановлен. Армения не имеет полномочий и не может обсуждать вопросы, связанные с другими путями транспортировки товаров в Нагорный Карабах», - подчеркнул Мирзоян.

Официальный Ереван вновь напомнил о решении Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора, которое не выполняется Азербайджаном уже пять месяцев.