Вопрос прав армян Нагорного Карабаха не может быть увязан с вопросом проживавших в Армении азербайджанцев - МИД

Вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха не может быть увязан с другими вопросами, в том числе, как сформулировал министр иностранных дел России, с вопросом прав «граждан, проживавших» в Армении. По сути, не отрицая факта самого обсуждения, официальный Ереван заявляет, что в ходе последней трехсторонней встречи в Москве вне этой логики обсуждения и тем более договоренности не было.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, подчеркнул, что вопрос обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, коренного народа региона, по своему глубинному содержанию является совершенно отличающейся и не имеющей параллелей проблемой.

«Проблема решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха всегда была краеугольным камнем нагорно-карабахского конфликта, во время переговоров с Азербайджаном 25 июля в Москве и до этого в других столицах армянская сторона поднимала и продолжает поднимать вопрос обеспечения гарантий прав и безопасности народа Нагорного Карабаха», - подчеркнул глава МИД.

Из заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова после московских переговоров глав МИД Армении, России и Азербайджана сложилось впечатление, что обеспечение прав армян Нагорного Карабаха в ходе переговоров рассматривалось в контексте защиты прав национальных меньшинств в Армении.

«Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения», - сказал глава МИД России.

По оценке главы МИД Армении, вопрос обеспечения гарантий прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, по сути, зафиксирован и в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, где особо упоминаются понятия и Нагорный Карабах, и территория Нагорного Карабаха, и линия соприкосновения с Нагорным Карабахом.

«Седьмой пункт того же трехстороннего заявления также предусматривает возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов, что до сих пор не реализовано Азербайджаном. Речь здесь идет о Гадрутском, Шушинском, Мартакертском, Аскеранском, Шаумянском, Геташенском районах», - подчеркнул Мирзоян.

Вчера в интервью Общественному телевидению Армении посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что на столе переговоров нет темы возвращения азербайджанцев в Армению, однако он не исключил, что эта тема в дальнейшем также может обсуждаться, в данном случае вместе с вопросом армян, вынужденно покинувших Азербайджан во время погромов в Баку, Сумгаите и других городах Азербайджана.

«Когда наступит момент, чтобы открыть этот вопрос, первоочередной вопрос заключается в следующем: есть беженцы из Азербайджана, и если есть беженцы или покинувшие в то время Армению азербайджанцы, то эти вопросы равнозначны друг другу, но Нагорный Карабах не имеет к этому отношения. Что хочет сделать Азербайджан? Он хочет приравнять Нагорный Карабах к этому, что не получается, потому что в противовес существует проблема армян, ставших беженцами из Азербайджана», - подчеркнул Марукян.

Политолог Тигран Григорян подчеркивает, что подобные тексты обычно согласовываются со сторонами, и армянская делегация не могла об этом не знать. Он считает, что вследствие бездействия Еревана подобная формулировка появилась в тексте заявления главы МИД России.

«По большому счету, все это происходило и в ходе предыдущих встреч, как в Вашингтоне, так и в Брюсселе, но здесь самый проблемный момент, конечно, в том, что этот пункт, в конце концов, появился в заявлении, опубликованном по итогам встречи, в данном случае об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Лаврова. И здесь мы имеем дело просто с некомпетентностью армянской дипломатии», - сказал политолог.

Григорян считает формулировку главы МИД России еще одним поражением армянской дипломатии. Он сравнивает ее с другой формулировкой, содержащейся в заявлении по итогам встречи в Брюсселе.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, который в Брюсселе вел переговоры с лидерами Армения и Азербайджана - Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, помимо заявления о необходимости открытия Лачинской дороги, также счел важной готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам. Позже Пашинян заявил, что не обсуждал в Брюсселе подобный вопрос, заявив, что у него нет мандата на его обсуждение.

«Азербайджан поднимает этот вопрос на всех переговорах, проблема здесь в том, что из-за бездействия армянской стороны эта формулировка появилась в тексте заявления», - сказал политолог.

В то время как Ереван заверяет, что не рассматривает вопрос прав азербайджанцев, в свое время проживавших в Армении, и народа Карабаха в одной плоскости, так называемая «Община Западного Азербайджана» сегодня вновь распространила заявление, в котором еще раз призывает власти Армении предоставить возможность для их возвращения и с этой целью начать с ними диалог.

Организация, пользующейся покровительством и безоговорочной поддержкой властей Азербайджана и лично президента Алиева, после переговоров лидеров двух стран в Брюсселе 15 июля заявила, что вопрос их возвращения в Армению обсуждался также в Брюсселе.