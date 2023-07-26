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Нагорный Карабах

В Корнидзор будет доставлено 400 тонн гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха

«Гуманитарная помощь Нагорному Карабаху, продукты питания для жизни». С такими надписями два десятка грузовиков сегодня доставят в Корнидзор 400 тонн гумпомощи.

Гуманитарный груз из Корнидзора планируется через российских миротворцев передать жителям Нагорного Карабаха, которые уже 227 дней находятся в блокаде.

Вчера правительство Армении объявило о том, что рабочая группа по урегулированию гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе приняла решение относительно срочной гуманитарной помощи в виде продовольствия и медикаментов населению Нагорного Карабаха. В правительстве не уточнили, каким образом помощь будет доставлена в осажденный Нагорный Карабах.

Ранее Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что армянская сторона 26 июля якобы «готовит провокацию со скоплением различных транспортных средств» в Лачинском коридоре, не уточнив подробностей.

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