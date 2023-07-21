«Незамедлительно принять меры по наделению миротворческой миссии в Арцахе международным мандатом» - парламент НК обратился к РА

В своем заявлении карабахские парламентарии, в частности, призывают Ереван незамедлительно принять меры по наделению миротворческой миссии, находящейся в Нагорном Карабахе, международным мандатом, обратиться в установленном порядке в Совет Безопасности ООН, Генеральную Ассамблею, предложив предпринять соответствующие шаги в направлении поддержания мира и безопасности в регионе, а постоянных членов Совета Безопасности ООН - принять императивное решение (резолюцию), предприняв и установив действенные меры по принуждению к миру в Нагорном Карабахе.

«Республика Арцах [Нагорный Карабах - ред.] обязана избавить свой народ от бедствий войны, подтвердить веру в основные права и свободы человека, равноправие больших и малых народов, следовательно ожидает от этих структур создания условий, которые обеспечат соблюдение обязательств, вытекающих из норм международного права, будут способствовать обеспечению достойной жизни народа Арцаха в условиях свободы», - говорится в заявлении.

С 12 декабря 2022 года под предлогом защиты окружающей среды Азербайджан закрыл Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. С 23 апреля этого года Азербайджан закрыл мост Хакари, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, который находится в Лачинском коридоре, в зоне контроля российских миротворцев, установив там КПП. Нагорный Карабах, находящийся в блокаде уже больше семи месяцев, в настоящее время полностью отрезан от Армении, гуманитарные грузы в Карабах не поступают. По данным официального Еревана, население Нагорного Карабаха сейчас стоит перед реальной угрозой голодной смерти, так как в последние недели запрещены поставки всех товаров. В Нагорном Карабахе начались митинги и акции протеста с требованием разблокировки Лачинского коридора.