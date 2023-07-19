Доставка гуманитарного груза из Агдама в Степанакерт будет дополнением к поставкам из Армении - Клаар

Доставка гуманитарных грузов из Агдама в Степанакерт будет дополнением к поставкам из Армении, заявил в интервью «Альфа ньюз» спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, подчеркнув, что Брюссель продолжает требовать разблокировки Лачинского коридора.

«Лачинский коридор должен быть открыт. В то же время я считаю, что любое предложение также должно быть использовано не как альтернатива Лачину, а как дополнение к нему», - отметил Клаар.

Это уже второй европейский чиновник, говорящий о важности осуществления гуманитарных поставок в Карабах через территорию Азербайджана. Это предложение Азербайджана вошло в лексикон международных акторов после последних переговоров лидеров Армении и Азерабайджана, когда президент Европейского совета Мишель четко заявил, что тема обсуждалась на встрече в Брюсселе.

Что на это ответил премьер-министр Армении Никол Пашинян, достигнута ли договоренность по этому вопросу? Мы попытались уточнить это в его аппарате. Мы также поинтересовались, возможно ли, что открытие дороги через Агдам является условием Баку для разблокирования Лачинского коридора. Ответа на письменный запрос мы пока не получили.

Ранее в МИД Армении, без конкретики и упоминания Агдама, заявили, что Армения последовательно требует снятия Азербайджаном незаконной блокировки Лачинского коридора, и это также находит отражение во всех обсуждениях с партнерами.

Глава правящей фракции «Свободная Родина – Гражданский объединенный альянс» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян заявил, что какого-либо соглашения о транспортировке гуманитарных грузов через Агдам нет.

«Есть четко сформулированное обязательство по бесперебойному движению транспорта по Лачинскому коридору, которое Азербайджан не выполняет. С арцахской [карабахской - ред.] стороны нет какого-либо обязательства использовать эту дорогу, и наша позиция заключается в том, что есть международно взятое обязательство относительно бесперебойной работы Лачинского коридора, и оно должно быть немедленно выполнено», - сказал Арутюнян.

На вопрос Радио Азатутюн, поддерживают ли они связь с Арменией, например, в курсе ли последних переговоров, глава правящей фракции парламента Нагорного Карабаха ответил: «Конечно, мы на связи. Да, мы в курсе, и мы представили нашу позицию, если это касается дороги, о которой вы упомянули, использования этой дороги, мы представили нашу позицию».

На вопрос, могла ли Армения без учета позиции карабахской стороны дать свое согласие, Арутюнян ответил: «Нет. Должно быть восстановлено беспрепятственное движение через Лачинский коридор. Европейские чиновники, неизвестно почему, постоянно говорят о гуманитарных грузах, то есть, если, по их представлению, народ Арцаха должен жить, выживать только за счет ввоза гуманитарных грузов, и в этом вопросе они ищут какие-то альтернативные решения, то я не думаю, что это даст какие-либо результаты».

Жители Нагорного Карабаха, семь месяцев отрезанные от Армении, а последний месяц находящиеся в полной блокаде, говорят, что ситуация крайне тяжелая. Однако карабахцы, живущие в условиях острой нехватки продовольствия, топлива и товаров первой необходимости, вчера ответили на предложение Азербайджана о направлении гуманитарной помощи через Агдам акцией, установив бетонные заграждения на дороге Аскеран-Агдам и развернув транспаранты с надписью «Дорога к смерти».