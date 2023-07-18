«В отношениях Москвы и Баку складывается взрывоопасная ситуация» - «Коммерсантъ»

В условиях тотальной блокады Нагорного Карабаха Москва и Баку начинают ужесточать взаимную риторику. Окончательно это стало видно вчера вечером, когда стало известно, что посол Азербайджана в Москве приглашен в МИД РФ, а посол России в Баку - в МИД Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко встретился в Москве с многолетним послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу, подчеркнув необходимость полного и немедленного разблокирования Лачинского коридора в соответствии с положениями заявления от 9 ноября 2020 года.

Вскоре после этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом России Михаилом Евдокимовым. В ходе этой беседы глава МИД Азербайджана особо подчеркнул, что утверждения Москвы о том, что в Карабахе в связи с установкой Лачинского КПП создана напряженная гуманитарная ситуация, «искажают действительность».

Российско-азербайджанская дипломатическая перепалка началась в минувшие выходные, в то самое время, когда премьер-министр Армении и президент Азербайджана встречались в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Днем 15 июля МИД России выступил с заявлением, в котором призвал власти Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор, а также выразил готовность организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел «для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа».

МИД Азербайджана сразу же выступил с ответным заявлением, назвав позицию российского МИДа неприемлемой. Однако главной причиной неудовольствия официального Баку стал первый абзац заявления внешнеполитического ведомства России, адресатом которого на самом деле была в основном армянская сторона.

«В октябре 2022 года и в мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана», - заявил МИД РФ.

«Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента. Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности», - говорится в тексте заявления российского МИДа.

«Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в контексте того факта, что премьер-министр Армении, оккупировавшей наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана», - парировали несколько часов спустя в МИД Азербайджана.

В своем заявлении дипведомство Азербайджана также отметило, что утверждения российской стороны в опубликованном 15 июля тексте противоречат положениям «Декларации о союзническом взаимодействии», подписанной 22 февраля 2022 года, а, кроме того, вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года «до сих пор не обеспечен вывод остатков армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана».

Эта дипломатическая полемика между двумя странами могла бы и не получить признаков кризиса, если бы 16 июля не выступил с громкими заявлениями член азербайджанского парламента Худрат Гасангулиев, формально находящийся в оппозиции, но имеющий тесные связи с властями. В интервью одному из азербайджанских сайтов он сделал ряд резких и даже оскорбительных заявлений в адрес Москвы, назвав Россию «неблагонадежной страной-кровопийцей», потребовав вывода российских миротворцев, дислоцированных в Карабахе, и утверждая, что российская сторона не хочет установления мира между армянами и азербайджанцами.

На заявления азербайджанского депутата ответил бывший замглавы МИД РФ, а ныне председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Надеюсь, подобные антироссийские заявления не отражают точку зрения официального Баку», - отметил Карасин в посте в своем телеграмм-канале, которым, кстати, быстро поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Карасин также напомнил, что во многом благодаря усилиям России «на различных этапах карабахского конфликта удавалось прекращать боевые действия, сажать стороны за стол переговоров и достигать компромиссов». «А требование о выводе российских миротворцев мы оцениваем как абсолютно безответственное», - заявил Григорий Карасин.

«В отношениях Москвы и Баку складывается взрывоопасная ситуация», - пишет сегодня российская газета «Коммерсантъ», утверждая, что это самый серьезный кризис, возникший в российско-азербайджанских отношениях за последние десятилетия.

«Как следует из заявления азербайджанского МИД, российских миротворцев в Баку больше не считают нейтральной стороной, а, значит, не исключен вариант, что их присутствие не помешает азербайджанской армии провести зачистку Степанакерта и прилегающих земель от «остатков вооруженных формирований», - отмечает обозреватель «Коммерсантъ», добавляя: - Ну а что касается Кремля, то его реакции в Баку, похоже, не особо опасаются. Там, видимо, считают, что Россия слишком глубоко увязла на Украине и не имеет ни сил, ни возможности, ни желания открывать еще один фронт - на Южном Кавказе».