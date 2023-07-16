В Баку отреагировали на заявление МИД России

«Данное заявление МИД России представляет собой несоответствие декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента России Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион.

Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в контексте того факта, что премьер-министр Армении, оккупировавшей наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана», - подчеркнули в МИД, передают азербайджанские СМИ.

В Баку также отметили, что «несмотря на неоднократные предупреждения Азербайджана о незаконной деятельности в ходе использования Лачинской дороги, перевозке военных грузов и мин из Армении в Азербайджан, ротации незаконных воинских формирований, незаконном ввозе на территорию граждан третьих стран, никаких шагов для предотвращения этих действий предпринято не было».