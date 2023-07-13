Госминистр Нагорного Карабаха призвал начать общенародное движение

«Надеемся, что хотя бы на этот раз и в этой ситуации народное движение, начавшееся в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], получит необходимый отклик в Матери-Армении и Диаспоре», - подчеркнул карабахский госминистр.

Нерсисян подчеркнул, что семь месяцев карабахцы живут при отсутствии элементарных бытовых условий, прекращено газоснабжение, электроснабжение.

«Очевидно, что наши ресурсы не неисчерпаемы и как бы экономно они ни использовались, все равно в один прекрасный день они иссякнут, и тогда нас ждут катастрофические и необратимые потери и последствия», - отметил он.

«Как бы это ни было горько или ужасно, Азербайджан ведет нас к указанной мной цели при молчании и почти бездействии Республики Армения, всего армянства, гаранта трехстороннего заявления - Российской Федерации и международного сообщества. Я уверен, что народ Арцаха всего этого не заслуживает и не должен подвергаться подобным испытаниям. Поэтому необходимо очнуться и встать на ноги», - сказал госминистр Карабаха.

Гурген Нерсисян подчеркнул, что сейчас, когда народ Нагорного Карабаха стоит перед серьезнейшей опасностью, нужно начать общенародное движение.

Обращаясь к народу Армении, госминистр НК отметил, что «сейчас ситуация как никогда критическая, арцахцы столкнулись с серьезнейшими проблемами, и необходимо как можно скорее предотвратить эту катастрофу». Он призвал донести информацию о бедствии, постигшем народ Карабаха, до народа и властей Армении, а также до международные акторов, представленных в Армении, и подтолкнуть их к практическим шагам.

«Как вчера, так и сегодня гражданин Арцаха живет с Матерью-Арменией в сердце, понимая, что у него в Республике Армения есть три миллиона братьев и сестер. Но, к сожалению, после 44-дневной войны 2020 года арцахец ощутил горечь одиночества. После войны арцахцы прекрасно осознавали уязвимое положение Матери-Армении и во многих вопросах всегда оставались сдержанными, ценой собственных лишений пытались оградить Республику Армения от давления, сделать так, чтобы мы никак не стали проблемой для Армении или инструментом давления на нее, но в результате получили снижение планки, получили заявление о признании Арцаха в составе Азербайджана, игнорирование права народа Арцаха на самоопределение, неопределенность, негаранантированную безопасность, угрозы физическому существованию, убийства мирных жителей, случаи преследования. То есть, после всего этого армянский народ не увидел даже признаков мира, и теперь, когда физическое существование народа Арцаха находится под угрозой, мы должны подвергнуть переоценке свои шаги и будущие действия и воздержаться от шагов, ведущих к уничтожению армянского Арцаха и арцахских армян», - сказал Нерсисян.

Госминистр обратился с призывом также к армянам всего мира, подчеркнув: «Дорогие братья и сестры, народ Арцаха находится под угрозой геноцида, всего через несколько дней наш народ столкнется с серьезными экзистенциальными проблемами. Все это также результат вашего молчания и равнодушия, очнитесь и возвысьте свой голос, откройте все двери и объявите о геноциде 21-го века. Сегодня многие страны мира оправдывают свою пассивность именно вашим поведением. Докажите, что ваши братья и сестры из Арцаха не одиноки, они не беззащитны», - говорится в послании.

Гурген Нерсисян обратился также к Российской Федерации - ключевому актору трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года: «Народ Республики Арцах благодарен русскому народу за прекращение 44-дневной кровопролитной войны и за осуществляемую по сей день миротворческую миссию. Народ Арцаха с доверием и лояльностью относился и относится к русскому народу, с пониманием отнесся к создавшейся сегодня для России ситуации, но события, происходящие вокруг Арцаха, вызвали определенные опасения у арцахцев. Наша просьба одна: просим обеспечить беспрепятственное движение, транспортировку людей и грузов по коридору, соединяющему Арцах с Арменией, закрепленное трехсторонней декларацией от 9 ноября. Если какая-либо из сторон трехсторонней декларации не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, то народ Арцаха не может нести последствия всего этого. Если необходимы дипломатические и политические усилия и шаги, то они должны быть использованы для обеспечения выполнения обязанностей этих сторон».

Обращаясь к международному сообществу, госминистр Нагорного Карабаха подчеркнул, что «это проблема, единственный путь решения которой состоит в том, чтобы признать приоритетной ценностью безопасность и права проживающих в Арцахе людей, в том числе право на самоопределение».