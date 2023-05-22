86 600 кв. км включают в себя и Нагорный Карабах - Пашинян

После четырехчасовых армяно-азербайджанских переговоров в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили признание территориальной целостности друг друга. Через несколько дней премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что признает 86 600 квадратных километров территории Азербайджана.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Пашинян подчеркнул, что 86 600 квадратных километров включают в себя и Нагорный Карабах.

На вопрос, говорит ли правительство Армении прямо, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, премьер-министр ответил: «Что бы ни говорило сегодняшнее правительство Армении, все правительства Армении признавали территориальную целостность Азербайджана. И я еще больше конкретизировал. Конкретнее трудно представить, что я могу сказать: Республика Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, и, как мы понимаем, Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении площадью 29 800 квадратных километров. Если мы правильно понимаем друг друга с Азербайджаном, да, Республика Армения признает 86 600 квадратных километров территории Азербайджана с тем пониманием, что Азербайджан признает территорию Республики Армения площадью 29 800 квадратных километров», - сказал армянский премьер.

Пашинян также подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться посредством диалога Степанакерт-Баку.

«Как я сказал в своем вступительном слове, мы считаем важным создание международных гарантий для этих переговоров. Что я имею в виду? Мы имеем в виду, например, что вопрос о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха может быть просто предан забвению, и Азербайджан продолжит политику этнической чистки и геноцида армян Нагорного Карабаха путем использования силы. И мы считаем важным, чтобы были гарантии того, что эта политика не будет продолжена», - сказал Пашинян.