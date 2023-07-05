Осканян в случае получения полномочий обещает совершить прорыв в переговорном процессе

«Оглядываясь назад, мы должны напомнить о годах пребывания Вардана Осканяна в должности [главы МИД] и оставить общественности делать выводы», - в беседе с Радио Азатутюн» сказала пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Назели Багдасарян, отвечая на вчерашнее заявление бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна о том, что если он будет наделен 100-процентными полномочиями, он вместе с группой дипломатов готов в очень короткие сроки совершить прорыв в переговорном процессе, при условии, что Пашинян в течение трех месяцев должен хранить молчание, поскольку, по словам экс-министра иностранных дел, выступление Пашиняна «принесло войну на голову армянского народа» и даже после войны в течение всего этого периода его выступления еще больше углубили существующие проблемы.

«Первое условие: дать полномочия группе дипломатов, и я беру на себя ответственность резко изменить ситуацию в течение двух-трех месяцев, но в течение этих двух-трех месяцев Пашинян должен просто молчать. Не говорить ни в комиссиях, ни на заседании правительства, ни с трибуны НС, ни на пресс-конференции, ни в интервью», - сказал Вардан Осканян.

«После выступления премьер-министра Никола Пашиняна в следственной комиссии НС и последовавшими за ним вопросами и ответами было много комментариев, откликов, на которые мы в данный момент не считаем уместным как-либо реагировать или комментировать. Потому что утверждения, сделанные в следственной комиссии, были весьма исчерпывающими и давали ответы на все вопросы. Этот комментарий был одним из этого ряда», - сказала Багдасарян.

На замечание о том, что заявление Осканяна не имеет отношения к следственной комиссии, он делает конкретное предложение власти, премьер-министру, чтобы ему были даны полномочия, и на вопрос, возможно ли, чтобы ему были даны такие полномочия и он действительно попытался бы внести переломные изменения в переговорный процесс, Багдасарян ответила: «Я продолжаю настаивать на том, что формулировки и позиции премьер-министра были четко изложены в следственной комиссии и больше добавить нечего».

Между тем, в случае получения полномочий Вардан Осканян, возглавлявший внешнеполитическое ведомство в период президентства Роберта Кочаряна, обещает решить три важнейшие задачи.

Во-первых, изменить логику и нарратив переговоров, в данном случае не под угрозой войны идти на подписание мирного договора, а путем переговоров искать правильные пути, которые позволят достичь прочного мира.

Во-вторых, расширить переговорную повестку, поскольку, по словам бывшего министра иностранных дел, в сегодняшней переговорной повестке нет армянских требований. «Там есть только требования Азербайджана. Делегация Армении в Вашингтоне и других местах ведет переговоры только и только... чтобы придать требованиям Азербайджана такое оформление, которое будет понятно армянскому народу. Сегодня Азербайджан не позволяет даже этого. Азербайджан хочет, чтобы его требования были сформулированы таким образом, чтобы не было возможности для различных интерпретаций» - отметил Осканян.

Третьим важным шагом, который необходимо сделать, по мнению Вардана Осканяна, является постановка вопроса о статусе автономной области Нагорного Карабаха в период Советского Союза, что, по его мнению, откроет новые возможности в поиске политико-правовых решений.