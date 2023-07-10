Мы ведем переговоры, чтобы ситуация не стала безвыходной - Геворк Папоян

«Мы ведем переговоры, чтобы ситуация не стала безвыходной, - сказал депутат Геворк Папоян. - Серж Саргсян десять лет был переговорщиком, почему не были созданы эти возможности? Десять лет Серж Саргсян был главным переговорщиком, в результате чего произошла война - апрельская война, в результате которой, как он заявил в последний день своего пребывания в должности, когда его избирали премьер-министром, ситуация, по сути, была безнадежной, и не было никаких гарантий, что Азербайджан вероломно не нападет. То есть, он прямо сказал, что война ожидается, альтернативы нет».

На брифинге с журналистами в конце прошлой недели, говоря о нынешней ситуации, Серж Саргсян заявил, что хотя ситуация тяжелая, трудностей много, но она не безвыходная. «Ситуация может измениться, если сменятся переговорщики. Это однозначно. Вчера я внимательно выслушал предложения [бывшего министра иностранных дел] Вардана Осканяна. Считаю сказанное им логичным. То, что говорит Вардан Осканян, осуществимо», - сказал экс-президент.

Вардан Осканян, возглавлявший внешнеполитическое ведомство при втором президенте Армении Роберте Кочаряне, на прошлой неделе заявил, что готов взять на себя ответственность за переговоры, после чего, по его словам, в переговорах произойдут серьезные и кардинальные изменения, благоприятные для армянской стороны. Осканян не уточнил, каким образом он добьется этой цели.

Провластный депутат возразил: если Серж Саргсян и Вардан Осканян готовы вести переговоры, то по кем выданному мандату? «Мы не можем и не имеем права не выполнять как моральный, так и политический мандат народа. Это во-первых. Во-вторых, кто те люди, которые должны решать, что переговорщика нужно сменить? Кто они? Решение принимает народ Республики Армения, и 680 тысяч человек решили, что переговорщиком должен быть Никол Пашинян. У этих людей нет 680 тысяч избирателей. Кто они такие, чтобы решать за народ, кто должен вести переговоры?» - заявил Папоян.

По словам представителя правящей партии, их главная цель состоит в том, чтобы карабахцы продолжали жить в Нагорном Карабахе так, как жили раньше.