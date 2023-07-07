Баку продолжает утверждать, что Армия обороны НК принадлежит Армении

Несмотря на звучащие из Еревана опровергающие заявления, Азербайджан продолжает утверждать, что Армия обороны Нагорного Карабаха принадлежит Армении.

МИД Азербайджана ответил на вчерашнее заявление премьер-министра Армении, который в очередной раз заявил, что «у Армении нет солдат в Нагорном Карабахе».

«В Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха, причины ее существования каждый день можно найти в официальной пропаганде и действиях Азербайджана, неприкрытая суть которых заключается в том, чтобы подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке и геноциду. По сути, сегодня в Нагорном Карабахе мы видим ползучую реализацию этой политики», - сказал Пашинян.

Баку, однако, настаивает на том, что, согласно трехстороннему заявлению, «Армения обязана вывести вооруженные силы с территории Азербайджана» и ответ Армении о том, что подразделения Армии обороны не относятся к Вооруженным силам Армении, по мнению Баку, «противоречит логике, поскольку их представителей также судят суды Армении».

Два дня назад на эту же тему говорил также президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, она должна полностью вывести свои вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана».

Азербайджан в последнее время резко активизировал разговоры о роспуске Армии обороны, что политолог Арег Кочинян считает шагом, равнозначным закрытию Лачинского коридора. Конечной целью этих двух действий, по его мнению, является ликвидация государственности в Нагорном Карабахе.

«Приближается окончание срока миссии российского миротворческого контингента, и Азербайджан хочет до этого видеть как можно более ясную картину, это во-первых. Во-вторых, Азербайджан не хочет терять время и хочет максимально перевести свои достижения в результате войны в правовое и дипломатическое поле. В-третьих, после блокады Лачина следующим логичным шагом является демонтаж государственности в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.], упразднение Армии обороны самим Азербайджаном», - подчеркнул Кочинян.

Пока Армения пытается объяснить международному сообществу, что не имеет никакого отношения к Армии обороны, а в случае ее роспуска армяне Нагорного Карабаха могут столкнуться с угрозой этнической чистки и геноцида, Баку рассматривает и другой сценарий. Кочинян не исключает, что Азербайджан может даже нанести удары по Армии обороны.

«Нельзя исключать подобный сценарий, что Азербайджан пойдет на военную эскалацию и попытается уничтожить инфраструктуру и возможности Армии обороны», - сказал политолог.

Вчера поздно вечером в телефонном разговоре министры иностранных дел Армении и Франции говорили об обостряющейся ситуации и гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе. Согласно сообщению официального Парижа, Катрин Колонна подчеркнула, что «только соглашение, уважающее международное право, которое позволит армянскому населению Нагорного Карабаха продолжать там жить, сохраняя свои права и культуру, может привести к справедливому и долгосрочному миру между двумя странами».

Телефонный разговор Мирзояна и Колонны последовал за недавними обвинениями в адрес Парижа со стороны Алиева и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Баку и Москва заявили, что Париж не является беспристрастным посредником.

Алиев заявил, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Нагорном Карабахе. А Захарова отметила, что у России «уже давно нет иллюзий относительно способности Франции внести положительный вклад в решение сложных проблем Нагорного Карабаха».

«Саботирование работы, а по сути развал, в том числе, и стараниями Парижа Минской группы ОБСЕ в 2022 году, принятие осенью прошлого года Национальным собранием и Сенатом Франции резолюции с осуждением, как они написали, агрессии Азербайджана и требованием ввести санкции против самой страны и ее официальных лиц, инициирование Парижем развертывания Гражданской миссии в Армении с сомнительным мандатом и без учета мнения Азербайджана. Это все наглядные примеры французской повестки дня в этом региональном конфликте, требующем знаний, профессионализма действий. Я могу констатировать, что все эти действия, демонстративные шаги, направленные не на помощь сторонам, а на вытеснение из процесса урегулирования РФ и реализацию собственных политических, а порой и просто предвыборных целей», - в ходе брифинга сказала Захарова.

«Я думаю, что Франция как посредник, как медиатор уже давно не отвечает нашим интересам. Как у Азербайджана есть союзник в лице Турции, так и нам, мне кажется, было бы гораздо выгоднее иметь Францию в качестве союзника, а не посредника, поэтому я считаю, что давно настало время переосмыслить посреднические усилия Франции», - подчеркнул Арег Кочинян.

В конце июля в Брюсселе планируется встреча Пашинян-Алиев при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В беседе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном глава МИД Франции подтвердила «полную поддержку Парижом европейских и американских посреднических усилий».