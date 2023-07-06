Пашинян вновь заявил, что в Нагорном Карабахе нет военнослужащих Армении

«Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода подразделений армии Армении из Нагорного Карабаха в условиях, когда в Нагорном Карабахе нет военнослужащих Республики Армения», - сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, по сути, ответив на прозвучавшие вчера заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, она должна полностью вывести свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха», - вчера заявил президент Азербайджана.

«В Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха, причины ее существования каждый день можно найти в официальной пропаганде и действиях Азербайджана, неприкрытая суть которых заключается в том, чтобы подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке и геноциду. По сути, сегодня в Нагорном Карабахе мы видим ползучую реализацию этой политики», - сказал Пашинян.

Вчера на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и другими министрами иностранных дел, прибывшими в эту страну, президент Азербайджана заявил, что Армения препятствует «открытию Зангезурского коридора», что, по его словам, является одним из обязательств подписанного три года назад акта о капитуляции по соединению основной части Азербайджана с Нахичеваном.

«Здесь я также вынужден повторить, что Армения никогда не брала на себя никаких письменных или устных обязательств по коридору и никогда не примет никаких подобных толкований. В том, что Армения не взяла на себя никаких обязательств по коридору, каждый может убедиться, прочитав трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Что касается разблокирования региональных коммуникаций под суверенитетом и юрисдикцией стран, то Армения неоднократно заявляла и заявляет, что готова к этому», - сказал Пашинян.

Дороги не открываются в границах суверенитета стран, потому что, по словам Пашиняна, Азербайджан по той же логике не хочет предоставить дорогу Армении, не отказываясь от своей 30-летней политики блокады Армении.

Алиев вчера не ограничился обвинениями в адрес Армении в том, что она не открывает дорогу и держит войска в Карабахе. Он заявил, что их страна является одной из самых заминированных стран мира, в чем также виновата Армения.

Пашинян напомнил, что в предыдущие годы Ереван передал Азербайджану карты минных полей всех подконтрольных ему территорий, которыми сейчас активно пользуется Баку, но взамен Азербайджан так и не освободил армянских военнопленных.

Несмотря на сложности в отношениях с Азербайджаном, Пашинян сегодня вновь заявил, что альтернативы мирной повестке дня нет. «Права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны решаться в рамках международных механизмов диалога Баку-Степанакерт, а между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан мирный договор», - сказал он.

Тем не менее, по словам премьер-министра, прогресс, зафиксированный на состоявшихся недавно в Вашингтоне армяно-азербайджанских переговорах, не является ощутимым, а текст мирного соглашения не готов к подписанию.

Озвученные разногласия достаточно весомы, чтобы стать серьезнейшей проблемой в плане какого-либо принципиального соглашения - Бадалян

По словам политического комментария Акопа Бадаляна, два основных разногласия на переговорах, помимо вопроса безопасности Нагорного Карабаха, известны: процесс делимитации границы и международные гарантии договора.

«В вопросе делимитации и демаркации и в вытекающем из этого вопросе признания территориальной целостности нет согласия. То есть, с помощью какой методологии и с какой отправной точки должны осуществляться это признание, а также делимитация и демаркация? Так же и в вопросе международных гарантий выполнения мирного договора. По крайней мере, таковы озвученные разногласия. Думаю, они уже достаточно весомы, чтобы стать серьезнейшей проблемой в плане любого принципиального соглашения», - сказал Бадалян.

Бадалян считает, что чем дольше будут продолжаться переговоры и приближаться к разногласиям вокруг главных вопросов, тем больше вероятность нарастания напряженности. По его мнению, посредники должны суметь сдержать угрозу применения силы и политику шантажа со стороны Азербайджана, чего на данный момент не заметно.