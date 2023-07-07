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Регион

Азербайджан продолжает утверждать, что Армия обороны Карабаха принадлежит Армении

Здание МИД Азербайджана в Баку

Армения продолжает придерживаться неправильной политики, заявляет МИД Азербайджана в ответ на заявления, сделанные премьер-министром Армении на вчерашнем заседании правительства.

Никол Пашинян заявил, в частности, что «у Армении нет солдат в Нагорном Карабахе, хотя Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода оттуда подразделений армянской армии». По словам премьер-министра, «причины существования действующей в Нагорном Карабахе Армии обороны НК каждый день можно найти в официальной пропаганде и действиях Азербайджана, неприкрытая суть которых заключается в стремлении подвернуть армян Нагорного Карабаха этническим чисткам и геноциду».

Баку утверждает, что согласно трехстороннему заявлению, положившему конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, Армения обязана вывести армянские силы с территории Азербайджана, и вновь заявлять, что «находящиеся в Нагорном Карабахе вооруженные формирования не принадлежат Армении, противоречит логике», поскольку, согласно азербайджанской стороне, вооруженные формирования Карабаха находятся «под командованием Министерства обороны Армении, а их представители судятся судами Армении».

В Баку заявляют, что «если армянская сторона действительно заинтересована в мире, она должна уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле и немедленно вывести с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности региона».

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