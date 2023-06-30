Требуется дальнейшая работа по механизму диалога Баку-Степанакерт и другим ключевым вопросам - МИД РА

По итогам трехдневных армяно-азербайджанских переговоров, состоявшихся на этой неделе в Вашингтоне, министерства иностранных дел Армении и Азербайджана без конкретных подробностей заявили, что позиции Еревана и Баку по ряду ключевых вопросов требуют дальнейшей работы.

Позже пресс-секретарь МИД Армении сообщила Радио Азатутюн, что дальнейшая работа касается делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, отвода войск и создания международного механизма диалога Баку-Степанакерт.

В то же время стороны сообщают, что Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов продолжили прогресс по проекту двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», достигнув договоренности по еще некоторым статьям и прогресса во взаимопонимании по проекту соглашения. По каким вопросам стороны достигли согласия, МИД Армении пока не уточняет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, принявший участие в переговорах глав МИД Армении и Азербайджана, в свою очередь, не вдаваясь в подробности, заявил, что в переговорах между Арменией и Азербайджаном есть прогресс, но, чтобы достичь окончательного соглашения, предстоит проделать еще много работы.

«Я думаю, у всех также есть четкое понимание того, что чем ближе мы подходим к достижению договоренности, тем сложнее это становится в некоторых случаях, потому что самые сложные вопросы по определению оставляются на конец», - сказал Блинкен.

Баку в ходе переговоров сделал разоружение Армии обороны предварительным условием - аналитик

Политолог Тигран Григорян констатирует, что стороны и на этот раз не достигли согласия по ключевым вопросам, включая делимитацию границы и создание международного механизма диалога Баку-Степанакерт, и даже если есть согласие по некоторым деталям, до тех пор, пока основные вопросы не согласованы, о подписании мирного договора говорить рано.

При этом, по мнению политолога, заявления американской стороны на этот раз были более сдержанными по сравнению с предыдущими раундами переговоров. Если после состоявшихся в мае трехсторонних переговоров госсекретарь говорил, что мирное соглашение очень близко, то теперь они понимают, что есть ряд сложных вопросов, договориться по которым будет нелегко, отметил Григорян.

Он также подчеркнул, что на этот раз переговоры проходили на фоне зафиксированной в Нагорном Карабахе эскалации, и это не могло не сказаться на переговорном процессе.

«Я думаю, что Азербайджан, конечно, использовал эту эскалацию, чтобы добиться от армянской стороны каких-то уступок за столом переговоров. По большому счету, основной посыл Азербайджана заключался в том, что «если вы не примете наши условия за столом переговоров, мы навяжем эти условия на земле». Второй посыл эскалации заключался в том, что Армия обороны должна быть разоружена, на мой взгляд, эскалация была инициирована в том числе и для этого», - в беседе с Радио Азатутюн отметил политолог.

«То есть, по большому счету, перевели внимание на эту проблему. Если следить за азербайджанскими СМИ, то там говорится, что была какая-то провокация со стороны так называемых незаконных вооруженных формирований в Нагорном Карабахе, и они просто были вынуждены отреагировать. И также ясно, что этот вопрос является одним из самых важных вопросов, обсуждаемых на данном этапе, и, похоже, Азербайджан в ходе переговоров даже сделал разоружение Армии обороны предварительным условием», - сказал Тигран Григорян.

По мнению аналитика, Азербайджан не заинтересован в процессе достижения всеобъемлющего мира, цель Баку - подписать документ с односторонними уступками, который может стать для Армении де-факто капитуляцией. Следовательно, без активной роли посредников достичь всеобъемлющего соглашения будет трудно.

«В данном случае на Азербайджан должно быть оказано уже предметное давление. То есть, когда идут переговоры, и Азербайджан в ходе переговоров инициирует эскалацию, это беспрецедентная ситуация, даже до Второй Карабахской войны я не помню эскалации такого масштаба в ходе переговоров. И понятно, что посредники не могут просто делать вид, что ничего не происходит», - подчеркнул Григорян.

Что касается того, почему Соединенные Штаты не озвучивают жесткую в адрес Азербайджана, то политолог сказал: «Они никоим образом не хотят препятствовать этому мирному процессу. То есть, они думают, что если против Азербайджана будут сделаны какие-то заявления или тем более, если будут предприняты какие-то шаги, то Азербайджан просто покинет стол переговоров, и весь этот процесс провалится».