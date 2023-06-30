В Карабахе простились с двумя из четырех погибших военнослужащих

В селе Гиши Мартунинского района Нагорнго Карабаха сегодня простились с 36-летним Гагиком Балаяном и 54-летним Армо Абгаряном - двумя из четырех военнослужащих, погибших 28 июня на линии соприкосновения с Азербайджаном в результате ударов азербайджанской артиллерии и беспилотников.

Оба были односельчанами, многодетными отцами. У Гагика остались четверо несовершеннолетних детей, двое из четырех детей Армо - также несовершеннолетние.

Как сообщил сегодня Радио Азатутюн глава общины Гиши Сероб Агабекян, мужчины в основном занимались сельским хозяйством. «Около года, как они добровольно вступили в отряды, оба были многодетными», - сказал он.

По словам Агабекяна, погибшие односельчане были основными кормильцами своих многодетных семей.

Двое других погибших, 20-летние Самвел Торосян и Ерванд Тадевосян, еще не похоронены. Уже второй день Азербайджан запрещает перевозку их тел в Армению, утверждая, что погибшие являются военнослужащими Вооруженных сил Армении. Между тем, в Степанакерте опровергли эту информацию. Вчера омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил Радио Азатутюн, что карабахская сторона обратилась к российским миротворцам и Международному комитету Красного Креста, но переговоры пока не дали результатов.

«Азербайджанские СМИ вновь прибегают к манипуляциям, пытаясь использовать это обстоятельство, нашу просьбу о перевозке тел, чтобы показать, что якобы представители Вооруженных сил Республики Армения находятся в Нагорном Карабахе», - отметил омбудсмен.

Один из военнослужащих-срочников, 20-летний Самвел Торосян, был жителем Степанакерта, его родственники хотят похоронить его в воинском пантеоне «Ераблур» в Ереване. Другой погибший военнослужащий, 20-летний Ерванд Тадевосян - бывший житель Кашатагского (Лачинского) района. Его родители после войны переехали в Армению.

Вот уже две недели Азербайджан полностью блокирует Лачинский коридор, тем самым делая невозможными поставки продовольствия в Нагорный Карабах. Магазины в Степанакерте и районах Нагорного Карабаха пустеют день ото дня: нет растительного масла, сахара, овощей, некоторых видов предметов первой необходимости. Только с 24 июня представители Международного комитета Красного Креста смогли возобновить транспортировку через КПП на мосту Хакари тяжелобольных пациентов из Степанакерта в Армению и поставки медикаментов в Карабах.