Армия обороны НК: ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерии по позициям в Мартуни и Мартакерте, с армянской стороны 4 погибших

Согласно сообщению, с армянской стороны 4 погибших.

«В предыдущие дни Министерство обороны Азербайджана, постоянно распространяя ложные сообщения о том, что подразделения Армии обороны якобы нарушали режим прекращения огня, и, в частности, 27 июня, распространяя ложное сообщение о ранении азербайджанского военнослужащего огнем с армянской стороны, создало информационную базу для очередной провокации», - говорится в сообщении военного ведомства Нагорного Карабаха.

Позже Армия обороны сообщила, что по состоянию на 7:00 ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная. В военном ведомстве Нагорного Карабаха отметили, что по поводу погибших военнослужащих будет опубликовано дополнительное сообщение.

Вчера вечером Министерство обороны Азербайджана распространило сообщения об обстреле азербайджанских позиций, расположенных в Агдамском районе, и ранении азербайджанского военнослужащего, которые Степанакерт опроверг.

Отметим, что напряженность в зоне нагорного-карабахского конфликта происходит на фоне начавшихся в США переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.