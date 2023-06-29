Азербайджан запрещает перевозку тел двух погибших в Карабахе военнослужащих в Армению

Об этом Радио Азатутюн сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Оба военнослужащих погибли в результате артиллеристского обстрела со стороны Азербайджана боевых позиций Армии обороны Нагорного Карабаха. Всего в инциденте 28 июня погибли четверо карабахских бойцов.

Омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что один из погибших, 20-летний Самвел Торосян, является жителем Степанакерта: его родители хотят похоронить сына на военном кладбище «Ераблур» в Ереване. А родные другого погибшего солдата, 20-летнего Ерванда Тадевосяна, бывшего жителя Кашатага, после войны 2020 года живут в Армении.

Омбудсмен Нагорного Карабаха опроверг утверждения азербайджанской стороны о том, что двое погибших военнослужащих были из вооруженных сил Армении. Он назвал подобные утверждения «очередной манипуляцией». Степанян сообщил, что карабахская сторона пыталась решить вопрос при посредничестве российских миротворцев с целью перевозки тел в Армению, но пока безуспешно.

Сообщается, что Степанакерт также обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой организовать перевозку.