Глава общины Ерасх не сомневается, что его уволили из-за установки флагов Армении и США

Глава общины Ерасх не сомневается, что его уволили из-за флагов Армении и США, недавно водруженных на территории строящегося Ерасхского металлургического комбината у границы с Нахичеваном.

После того, как Министерство экологии Азербайджана заявило, что завод, строящийся за счет армяно-американских инвестиций, влияет на экологическую безопасность региона и может загрязнить воды реки Арака, с азербайджанских позиций начались обстрелы в направлении территории завода, двое строителей были ранены, была повреждена строительная техника. В связи с этим было решено поднять на территории завода флаги Армении и США.

«В тот момент мне сам вице-мэр позвонил и сказал: тебя за это уволят. И они, как он и сказал, сделали это», - сказал уже бывший глава общины Ерасх Саро Айвазян.



Проблема, по его словам, в том, что за несколько дней до установки флагов он говорил об этом с журналистами, он уверен, что никакой государственной тайны не раскрывал, лишь анонсировал предстоящее мероприятие.

​Ерасх входит в состав укрупненной общины Арарат. Саро Айвазян был назначен на должность главы села около года назад.

Секретарь аппарата администрации общины Арарат Артур Мусикян считает обращение главы общины Ерасх к флагам проблематичным, вмешательством в дела армяно-американского завода.

Однако, по словам Мусикяна, полномочия Саро Айвазяна были прекращены по другой причине, флаги тут ни при чем. «Ненадлежащее выполнение поручений, нерадивость. Работа любит добросовестность», - сказал он.

Администрация общины Арарат распространила заявлением в связи с увольнением главы общины Ерасх, в котором приводится ряд статей Трудового кодекса, в рамках которых Айвазян получил несколько дисциплинарных взысканий и, в конце концов, был освобожден от должности. По словам секретаря аппарата администрации, он отсутствовал на рабочем месте, в селе, в области, не уведомив об этом.

Саро Айвазян на это возразил: один раз он по важному делу поехал в Сисиан, один раз был на позициях, пропустил собрание в администрации. «Я был занят, проводились инженерные работы, я им во всем помогал, и я забыл, что в тот день было собрание, я даже не сообщил им, потом вспомнил, позвонил, сказал, что так и так, извините, не я могу сегодня участвовать, но то, что я сказал, не дошло до тех, кому я сказал», - сказал Айвазян.



Еще одно взыскание он получил за то, что не подписал акт о выполнении работ по строительству газопровода, магистральный газопровод не дошел до Ерасха, Айвазян это зафиксировал и акт не подписал: «Прокладываемая газопроводная линия до сих пор стоит в Армаше, зачем я должен подписывать, что газ поступил в Ерасх?» - сказал он.



Однако, по словам чиновника администрации Арарата, газопровод дошел до Ерасха.

Айвазян уверен, что его уволили за то, что он не выполнял волю чиновников администрации и особенно мэра Арарата Аслана Аветисяна. «Он хочет, чтобы мы ему подчинялись, чтобы как он хлопал, так мы и танцевали», - сказал экс-глава Ерасха.

60-летний Айвазян говорит, что его статус участника всех войн не позволит ему подчиняться кому-либо, он утверждает, что проделал большую работу в Ерасхе, в школах отремонтированы классы, строятся детские площадки, правда, все это на деньги металлургического завода, но он также выделяет часть своей зарплаты нуждающимся.

«Просящим помощи я давал деньги из своего кармана, из своей зарплаты. Я не тратил и 30 процентов своей зарплаты на свой дом», - отметил он.

Айвазян считает свое увольнение необоснованным, но не хочет обжаловать приказ об увольнении.



В Ерасхе ему уже назначена временная замена - один из сотрудников. В администрации Арарата заверили, что у них с Айвазяном хорошие отношения.