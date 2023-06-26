Только спустя 10 дней после полной блокировки КПП на мосту Хакари возобновилась транспортировка больных из Карабаха в Ереван

Только спустя десять дней после полной блокировки азербайджанского контрольно-пропускного пункта на мосту Хакари, со вчерашнего дня Международный комитет Красного Креста (МККК) возобновил транспортировку больных из Нагорного Карабаха в Армению. За два дня в Ереван был перевезен 31 пациент вместе с сопровождающими.

«Со вчерашнего дня мы возобновили перевозку больных в Республику Армения по Лачинскому коридору. Вчера мы перевезли 15 больных, сегодня перевезли 16 больных. Да, могу отметить, что среди перевезенных вчера были те, перевозка которых не состоялась 15 июня», - в беседе с Радио Азатутюн сказала представитель миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

На видеороликах, распространенных в азербайджанских СМИ, видно, как азербайджанские служащие КПП вчера тщательно осматривали автомобили, проверяли документы граждан.

Возобновлено ли передвижение и российских миротворцев через КПП, пока неизвестно. Сюникский корреспондент Радио Азатутюн сегодня днем находился близ армянской части моста на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, его видеокамера не зафиксировала движения машин, проезжающих через КПП, движение есть только под мостом, там проезжают только азербайджанские машины.

По сообщению Минздрава Нагорного Карабаха, многие пациенты все еще ждут своей транспортировки в Армению и обратно в Карабах.

Из-за закрытого КПП в субботу российские миротворцы на вертолете перевезли из Карабаха в Ереван больного годовалого ребенка. Монте находился в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении Степанакертского детского лечебного учреждения с диагнозом вирусный энцефалит с геморрагическим компонентом. Транспортировка настолько затянулась, что у него уже начались судороги. В ереванском медицинском центре «Арабкир» Радио Азатутюн сегодня сообщили, что у ребенка наблюдается положительные динамика.

Баку полностью закрыл контрольно-пропускной пункт на мосту Хакари для гуманитарного транспорта, в том числе российских миротворцев, 15 июня, после инцидента с установкой азербайджанского флага на армянской части, сопровождавшегося обстрелом. Спустя неделю азербайджанская сторона перекрыла дорогу бетонными блоками. Эти блоки все еще находятся на территории, однако расположены зигзагообразно, сейчас есть возможность для проезда автомобилей.

В результате чего был открыт КПП на мосту Хакари для автомобилей Международного комитета Красного Креста, официально не поясняется.

По словам омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, Баку пошел на такой шаг в результате давления со стороны различных международных центров. «Возможно, в этом сыграли роль также состоявшиеся вчера в ПАСЕ слушания и принятая резолюция, и вообще позиции, высказанные различными государствами. Но я не могу оценивать их как полностью эффективные, потому что как бы ни была восстановлена перевозка больных посредством Красного Креста или возможность ввоза лекарств, мы имеем дело со 120 тысячами человек, которые сегодня лишены доступа к продовольствию, к средствам гигиены», - сказал Степанян.

Решению об открытии КПП для транспортных средств международной организации предшествовала встреча министра иностранных дел Азербайджана и главы делегации Международного комитета Красного Креста 24 июня. Джейхун Байрамов и Драгана Кожич, как сообщил официальный Баку, обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, ситуацию на Лачинской дороге, а также работу организации в Степанакерте. На той же встрече Байрамов также предложил использовать дорогу Агдам-Степанакерт для «помощи» армянскому населению Нагорного Карабаха.

«Невозможность перевозки в особенности гуманитарных грузов создает серьезные проблемы в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]», - сказал омбудсмен Карабаха.

Он сообщил, что из-за полной блокады в течение 12 дней в Степанакерте и других районах отсутствуют некоторые продукты питания и другие необходимые товары. «Например, речь идет о подсолнечном масле, фруктах и овощах, а производимая в Арцахе продукция совершенно несопоставима с объемом местного спроса», - сказал он.

Помимо пустых магазинов жители Карабаха также жалуются на высокие цены. В Карабах также не поступают газ и электричество. Жители Степанакерта рассказали сегодня Радио Азатутюн, что в эти дни ситуация почти такая же, как и в самом начале блокады Лачинского коридора полгода назад. Сегодня в Карабахе тоже была проблема со связью, связь с собеседниками была установлена только после нескольких попыток.