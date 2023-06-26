Вопрос безопасности и прав народа Карабаха не может быть предан забвению - Ален Симонян

На стартующих завтра в Вашингтоне армяно-азербайджанских переговорах можно достичь прогресса. Переговоры идут довольно интенсивно, и предложения обеих сторон дают результаты, заявил сегодня в парламенте председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, можно ли ожидать прогресса вокруг мирного договора от очередной встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

«Предложения и обсуждения с обеих сторон дают результаты, и где-то мы соглашаемся с формулировками этих изменений, где-то азербайджанская сторона, тем не менее, я полон надежд, поскольку на данный момент я вижу, что прогресс есть», - сказал Симонян.

Несмотря на продолжающиеся интенсивные переговоры, Армения и Азербайджан не могут прийти к согласию по ряду принципиальных вопросов, в том числе по вопросу создания международного механизма диалога Баку-Степанакерт.

По убеждению официального Еревана, создание этого механизма позволит решить вопросы безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Баку категорически отвергает это предложение Еревана. Более того, в преддверии начала переговоров в Вашингтоне министр иностранных дел Азербайджана на прошлой неделе вновь заявил, что они отвергают требование Еревана о предоставлении дополнительных гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха.

Байрамов заявил, что максимум, что могут иметь карабахские армяне, - это культурная автономия, то есть, говорить и получать образование на своем языке, если, конечно, они интегрируются в общество и государственные структуры Азербайджана, как и другие этнические и религиозные меньшинства страны.

Между тем, по словам главы НС Армении, вопрос безопасности и прав народа Нагорного Карабаха не может быть предан забвению.

«Я думаю, что это заявление вредит именно им, азербайджанской стороне, потому что в случае таких реалий они не решат вопрос, который был причиной проблемы на протяжении этих десятилетий. Это бегство от реальности, это не будет решением вопроса, это невыгодно именно им, если эти вопросы не будут обсуждаться. И я уверен, что на каком-то этапе они к этому придут. Я даже сейчас думаю, что это делается просто для того, чтобы поставить высокую планку перед переговорами, а затем, как начальный этап переговоров, сделать шаг назад», - сказал спикер парламента.

На вопрос, согласится ли в итоге Баку на создание этого международного механизма, Симонян ответил: «Для нас вопрос прав армян - это важнейший вопрос, потому что этот вопрос не может быть просто предан забвению, это самообман. Если Азербайджан готов заниматься самообманом, то Армения не готова заниматься самообманом, не говоря уже о том, что мы будем добиваться того, о чем заявили».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что, если не будет зафиксировано, как будет обеспечиваться безопасность народа Нагорного Карабаха, Армения не подпишет мирный договор, председатель НС ответил: «Я не знаю, будет ли эта часть включена в мирный договор, или это будет отдельный документ. Сейчас я не уверен, что мы должны зафиксировать это в мирном договоре, а не в другом документе, где гарантом будет какая-то страна или несколько стран. Поэтому я хочу сказать, что если этот вопрос не будет обсужден, если вопрос не будет решен, это значит, что как минимум большую часть переговоров можно считать бессмысленными разговорами».