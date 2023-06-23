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Нагорный Карабах

Баку отвергает требование Еревана об особых гарантиях безопасности для армян Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Перед новым раундом армяно-азербайджанских переговоров Баку отвергает требование Армении о предоставлении особых гарантий безопасности для армян Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что они достаточно защищены, расценив такое требование армянской стороны как «вмешательство в дела Азербайджана».

«Мы не принимаем подобное предусловие или оговорки со стороны Республики Армения по ряду причин, - сказал азербайджанский чиновник и уточнил. - Самое принципиальное состоит в следующем: это внутренний, суверенный вопрос. Конституция Азербайджана и ряд международных конвенций, участником которых является Азербайджан, обеспечивают все необходимые условия для обеспечения прав этого населения».

Байрамов отметил, что армяне Нагорного Карабаха «могут использовать своей язык и получать образование на своем языке, сохранять свою культуру, если интегрируются в азербайджанское общество и государственные структуры наравне с другими этническими и религиозными меньшинствами».

Говоря о переговорном процессе вокруг мирного договора, глава азербайджанской дипломатии сказал, что в переговорах был «определенный прогресс».

Он указал на заявление премьер-министра Армении о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

«Мы считаем, что это был первый случай, когда премьер-министр Армении фактически публично заявил об этом. Почему премьер-министру потребовалось два с половиной года, чтобы сказать, что он на самом деле признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана?» - сказал Байрамов.

По словам азербайджанского чиновника, Ереван и Баку, в конце концов, могут заключить мирное соглашение даже в течение этого года, если армянская сторона будет готова предпринять определенные шаги.

Чего именно ожидает азербайджанская сторона от Еревана, Байрамов не уточнил, но подчеркнул, что Баку ожидает не заявлений, а практических шагов.

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