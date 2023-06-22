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Регион

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне на следующей неделе

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян (архив)

На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

Глава правительства Армении подтвердил позицию Еревана о необходимости приложить все усилия для подписания соглашения об установлении мира и нормализации отношений, подчеркнув, что именно с таким настроем армянская делегация едет в США.

Пашинян также сообщил, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации границы и что есть принципиальная договоренность о проведении такого заседания.

«Армения готова разблокировать транспортно-экономические пути региона как можно скорее на принципах суверенитета, юрисдикции и взаимности сторон», - заключил армянский премьер.

Отметим, что в ходе брифинга в Вашингтоне в среду заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель также анонсировал новый раунд мирных переговоров в американской столице между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время.

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