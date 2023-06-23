«Российские солдаты инертны»: представитель Европарламента о том, что происходит в Лачинском коридоре

Сообщив, что лично наблюдала за патрулированием миссии наблюдателей Европейского союза у моста Хакари, Луазо подчеркнула, что российские солдаты инертны, а реакция европейских структур неадекватна гуманитарному кризису и военной напряженности.

«Мы видели полное закрытие Азербайджаном Лачинского коридора. 120 тысяч армян Нагорного Карабаха отрезаны от всего. Российские солдаты, которые должны их защищать, инертны», - написала Луазо, добавив: - Европейская миссия точно документирует ситуацию, и Армения приветствует ее присутствие. Таким образом, европейские структуры полностью осведомлены о ситуации. Их реакция несоизмерима с гуманитарным кризисом и наблюдаемой военной напряженностью».

21 июня делегация подкомитета по вопросам обороны Европарламента посетила Сюник вместе с европейскими наблюдателями. Наблюдатели провели патрулирование возле Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом.

После визита Луазо заявила, что блокада Лачинского коридора незаконна и должна быть прекращена. Европейский депутат также подчеркнула, что Европарламент полностью поддерживает идею направления миссии по установлению фактов в Лачинский коридор.

Ситуация в районе моста Хакари, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, обострилась с 15 июня, когда, как заявляют в Ереване, армянская сторона предотвратила попытку азербайджанских пограничников установить азербайджанский флаг на территории Армении. Азербайджан уже более недели запрещает гуманитарные перевозки в Нагорный Карабах. Уже 9 дней в Степанакерт через миротворцев не поступает ни продовольствие, ни медикаменты, а Международный комитет Красного Креста не может перевозить тяжелобольных из Степанакерта в Армению.

Армения заявляет, что перекрытием Лачинского коридора Азербайджан нарушает Трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года, согласно которому контроль в коридоре должны осуществлять только российские миротворцы. В Баку отвергают обвинения Еревана.