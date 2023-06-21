Процесс армяно-азербайджанского разблокирования начнется с возобновления работы железной дороги Ерасх-Горадиз - вице-премьер

Процесс армяно-азербайджанского разблокирования начнется с возобновления работы железной дороги Ерасх-Горадиз, ведущей в Нахичеван. Вице-премьер Армении, сопредседатель трехсторонней армяно-российско-азербайджанской группы Мгер Григорян заявил сегодня о наличии консенсуса в этом вопрос.

На днях вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил об уже разработанном документе, по которому разблокирование начнется с восстановления железной дороги. Однако он ничего не сказал о конкретных сроках подписания документа и эксплуатации железной дороги.

«Думаю, есть окончательный консенсус по возобновлению эксплуатации участка железной дороги Ерасх-Горадиз в качестве первого этапа. Все стороны заявили, что они согласны и разделяют то, что это хорошее и позитивное решение для региона и для всех стран как первичное потенциальное соглашение на данный момент», - сказал Григорян.

Вице-премьер считает, что окончательным также является мнение сторон о том, что регулировки должны быть под юрисдикцией и суверенитетом тех стран, по территории которых будет проходить железная дорога.

«Мы неоднократно заявляли, что просто не будем обсуждать этот вопрос в другом формате, и если все-таки есть обсуждения и есть встречи, это означает, что такое понимание разделяют все участники, по крайней мере, нашей платформы, трехсторонней рабочей группы», - отметил он.

Подробности по остальным вопросам чиновник, ведущий переговоры с азербайджанцами по вопросам разблокирования, отказался представить, мотивировав это тем, что окончательного консенсуса по ним нет.

По словам вице-премьера России, основное разногласие в вопросе разблокирования заключается в том, кто будет обеспечивать безопасность пассажиров железной дороги.

После последней трехсторонней встречи вице-премьеров трех стран Баку заявил, что пути сообщения , ведущие в Нахичеван, на территории Армении должны контролировать пограничники ФСБ России. Ереван на это возразил, что такой договоренности достигнуто не было.

В эти дни официальные лица Армении помимо самого разблокирования отмечают важность того, чтобы безопасность дороги также обеспечивала Армения. Сегодня вице-премьер также не подтвердил наличие договоренности об участии в реализации этой функции ФСБ России.

«Сначала поговорим о пограничных войсках, входящих в состав ФСБ, чтобы было понятно, о чем идет речь, если вы цитируете пункт 9 заявления от 9 ноября. Во-вторых, относительно формата реализации функций еще предстоят обсуждения», - сказал Григорян.

Последняя встреча трехсторонней рабочей группы состоялась 2 июня в Москве.

Предстоит новая встреча с азербайджанским коллегой по вопросу разблокирования, но, по словам Мгера Григоряна, сроки пока не согласованы. До этого вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев принял приглашение Мгера Григоряна провести заседание армяно-азербайджанских комиссий по вопросам делимитации границы. Но и в этом случае ни место, ни сроки не известны.

О предложении, сделанном азербайджанской стороне, офис вице-премьера проинформировал три дня назад, целью предложения, согласно сообщению, является, в частности, обсуждение текущих проблемных вопросов, которые вызывают напряженность на армяно-азербайджанской границе. О чем, в частности, идет речь, пока не уточняется.

В последнее время на границе царит напряженная ситуация из-за обстрелов. Стороны в ежедневном режиме обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

«Ответ вице-премьера Азербайджана положительный, но у нас пока нет договоренности о месте, дате и времени встречи, но, думаю, в ближайшее время встреча состоится», - сказал вице-премьер.

На вопрос журналистов, какие вопросы будут обсуждаться, Григорян ответил: «Вопросы повестки дня».

Кстати, вице-премьер Мгер Григорян, являющийся членом Совета безопасности, сегодня не опроверг, но и не подтвердил, что Армения в возглавляемом премьер-министром Совбезе обсуждала вопрос замораживания членства страны в ОДКБ.