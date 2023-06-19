Оверчук указал на главные разногласия

По итогам встречи в формате трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана был сформирован комплексный документ, который декларирует, что разблокирование транспортных связей в регионе начнется с восстановления железной дороги, которая пойдет по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз, заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Ни одна из сторон не подвергает сомнению, что отдельные отрезки этой дороги будут находиться в юрисдикции той страны, на чьей территории они будут находиться. Таким образом, применительно к данной дороге в Азербайджане будет применяться азербайджанское законодательство, а в Армении - армянское. Казалось бы, это очевидные вещи, но с учетом отношений, сложившихся между двумя государствами и народами, все это необходимо оговаривать, - сказал Оверчук, продолжив: - В нашем случае все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, и лучший способ достигнуть мира - это открыть людям возможность мирно взаимодействовать, строить общую дорогу, по которой потом поедут люди и грузы, начнется нормальная жизнь, торговля, и постепенно старые обиды отойдут на второй план».

В то же время вице-премьер России подчеркнул, что основной вопрос разблокирования дорог заключается в том, кто будет обеспечивать безопасность людей, пользующихся этими маршрутами.

«Проект документа сформирован и почти полностью на нашем уровне согласован, хотя по главному вопросу: как будут взаимодействовать между собой обычные азербайджанцы и армяне при обычном пересечении границы, еще необходимо поработать», - сказал Оверчук.

После последней трехсторонней встречи вице-премьеров официальный Ереван заявил, что в случае разблокирования пограничную службу на территории Армении должна осуществлять Армения. Между тем Баку настаивают на том, чтобы дорогу на территории Армении контролировали российские пограничники.

Вчера стало известно, что вице-премьер Армении Мгер Григорян направил своему азербайджанскому коллеге Шахину Мустафаеву предложение о встрече. По сообщению офиса вице-премьера, целью предложения является, в частности, обсуждение текущих проблемных вопросов, которые вызывают напряженность на армяно-азербайджанской границе. Однако неясно, где и в каком формате Григорян предложил провести встречу.

Григорян и Мустафаев являются сопредседателями трехсторонней рабочей группы, созданной с целью разблокирования путей сообщения в регионе, а сопредседателем с российской стороны является Алексей Оверчук.

Последняя встреча рабочей группы состоялось 2 июня этого года в Москве. Ереван и Москва охарактеризовали ее как конструктивную, отметив, что «достигнуто общее понимание в вопросе восстановления маршрута Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз».

Когда планируется следующая встреча рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, по словам Оверчука, неизвестно.

«Мы работаем уже почти два с половиной года, однако практики четкого графика встреч у нас не сложилось», - сказал вице-премьер России.

На вопрос, когда состоится встреча для подведения итогов, Оверчук ответил: «Тут еще есть, над чем поработать».

По словам Оверчука, на процесс влияет то, что происходит на границе, «было бы гораздо легче находить решения, если бы стрельба прекратилась».

«Поэтому стороны берут паузы, привлекают экспертов, подвергают любые предложения и решения очень тщательному и выверенному анализу для того, чтобы действительно все заработало так, как оно должно быть между странами, которые вступают, будем надеяться, в новый мирный этап отношений», - сказал вице-премьер России.