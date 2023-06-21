Вице-премьер Азербайджана принял приглашение своего армянского коллеги на встречу

Однако конкретное место и дата встречи пока не уточняются, заявил сегодня журналистам в Национальном собрании вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Я предполагаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча», - сказал Григорян, отметив, что речь идет о заседании рабочей группы по вопросам делимитации границы.

Вице-премьер Армении раскрыл некоторые скобки, отметив, что между сторонами существует консенсус в отношении того, что процесс разблокирования должен начаться с возобновления работы железной дороги Ерасх-Горадиз.

Подчеркнув этот факт, Григорян отметил, что предельно конкретно и понятно, о чем идет разговор, а разговор идет о железной дороге.

«Полагаю, есть окончательное понимание того, что регулировки должны находиться в юрисдикции и под суверенитетом стран, через которые будет проходить железная дорога. Это тоже очень важное и очень фундаментальное соглашение. По остальным вопросам подробностей раскрывать не буду, так как окончательного консенсуса пока нет», - заявил Григорян.