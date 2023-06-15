Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Миссия наблюдателей Евросоюза в Армении подчеркивает, что ее программа с самого начала полностью прозрачна

Автомобили миссии наблюдателей Европейского союза в Армении

«С самого начала миссия наблюдателей ЕС в Армении полностью прозрачна в своей программе работать с максимум 103 международными сотрудниками из 6 центров. Наша цель – достичь этой полной возможности в ближайшее время», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте миссии.

«Миссия наблюдателей ЕС в Армении — это полностью невооруженная гражданская миссия, которая была запущена в ответ на запрос правительства Армении», — подчеркивают в миссии наблюдателей ЕС.

Отметим, что накануне миссия наблюдателей Евросоюза в Армении в очередной раз подверглась критике со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, заявила, что с самого начала представители ЕС действовали «крайне нетранспарентно».

«Есовцы практически навязали свое присутствие. Запуск миссии, целью которой было провозглашено содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном, происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности. Это лишь подтверждает истинную подоплеку есовской политики в регионе, главное для которой – выдавливание России из Закавказья, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей», - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Back to top
XS
SM
MD
LG