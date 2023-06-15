Миссия наблюдателей Евросоюза в Армении подчеркивает, что ее программа с самого начала полностью прозрачна

«Миссия наблюдателей ЕС в Армении — это полностью невооруженная гражданская миссия, которая была запущена в ответ на запрос правительства Армении», — подчеркивают в миссии наблюдателей ЕС.

Отметим, что накануне миссия наблюдателей Евросоюза в Армении в очередной раз подверглась критике со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, заявила, что с самого начала представители ЕС действовали «крайне нетранспарентно».

«Есовцы практически навязали свое присутствие. Запуск миссии, целью которой было провозглашено содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном, происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности. Это лишь подтверждает истинную подоплеку есовской политики в регионе, главное для которой – выдавливание России из Закавказья, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей», - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.