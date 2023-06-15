В России продолжают критиковать присутствие наблюдателей ЕС в Армении

Об этом накануне заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ о планах по открытию трех оперативных центров наблюдательной миссии ЕС в Армении, в частности, в городах Капан, Иджеван и Ехегнадзор.

«С самого начала есовцы действовали крайне нетранспарентно. Развертывание присутствия Евросоюза на территории Армении происходило форсированно, под серьезным нажимом со стороны Брюсселя. Есовцы практически навязали свое присутствие. Запуск миссии, целью которой было провозглашено содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном, происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности. Это лишь подтверждает истинную подоплеку есовской политики в регионе, главное для которой – выдавливание России из Закавказья, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей», - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, «очевидно, что увеличение числа центров базирования есовских «наблюдателей» в Армении не имеет ничего общего с задачей установления стабильности и мира в отношениях между Баку и Ереваном».

«Неподотчетность есовской миссии международному сообществу и, прежде всего, Азербайджану и Армении подкрепляет подозрения в наличии скрытой повестки дня в есовской деятельности «на земле», присутствии в мандате миссии «второго дна» под прикрытием ее «гражданского» характера. С учетом всех обстоятельств не только у нас возникают многочисленные обоснованные вопросы к реальным мотивам действий Евросоюза в регионе.

По-прежнему уверены, что продолжающаяся экспансия есовского внерегионального фактора в Закавказье, за которой просматриваются антироссийские задачи США и НАТО, способна лишь обострить существующие здесь противоречия», - заявила официальный представитель МИД РФ.

По утверждению Захаровой, «нет никакой «добавленной стоимости» от сомнительной активности есовских «экспертов» в районе армяно-азербайджанской границы».

«Тем более неспособны они обеспечить безопасность и соблюдение договоренностей о прекращении огня, достигнутых при решающей роли российского посредничества. Реальной гарантией мира в регионе по-прежнему остается присутствие Российского миротворческого контингента», - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что «наиболее устойчивой и долговременной основой армяно-азербайджанской нормализации и в целом оздоровления ситуации в Закавказье является последовательное осуществление трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., в том числе о разблокировании всех транспортных и экономических связей, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, согласовании параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией».

«Россия продолжит содействовать сторонам в обеспечении безопасности и стабильности в регионе», - резюмировала официальный представитель МИД РФ.