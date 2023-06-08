«Я лично видела напряженную ситуацию вдоль границы» - посол США

О визите посол написала в своем микроблоге в Твиттере, сообщив что от местных властей, представителей гражданского общества и жителей слышала об опасениях в связи с безопасностью.

«Я лично видела напряженную ситуацию, царящую вдоль границы. Каждый человек заслуживает защиты и безопасности, что принесет справедливый и прочный мир», - написала посол США.

После очередного вторжения азербайджанской армии в конце марта жители села Тех неожиданно обнаружили, что азербайджанцы вырыли окопы и расположились на их пшеничных полях. Служба национальной безопасности тогда сообщила, что близ общины Тех в пяти точках азербайджанцы продвинулись до 300 метров вглубь территории Армении, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок.

Ситуацию, сложившуюся в укрупненной общине Тех после очередного вторжения азербайджанской армии, послу представил глава общины Давид Гулунц. «Все представлено, все. Что сказала посол? Посол ничего не сказала. Я всего лишь представил [ситуацию], а дальше будет видно», - сказал Гулунц.

Несмотря на звучащие время от времени официальные заверения в том, что имело место улучшение и азербайджанцы в некоторых местах отошли назад, жители общины утверждают, что за прошедшие три месяца никто из них так и не получил обратно свои пахотные земли.

Давид Гулунц сегодня подтвердил, что азербайджанцы не отступили ни на миллиметр от пшеничных полей и пахотных земель жителей Теха. Улучшение, о котором говорил премьер-министр Никол Пашинян, касалось участка близ Корнидзорского моста.

«Нет, они отошли в нижней части. Это было месяц назад. То, о чем сказал премьер-министр, касалось той части, там отошли. Они отошли на левом участке моста. Остальное остается в том же положении. Конкретно на нашем участке, куда они пришли и вошли на пшеничные поля, здесь они ни на миллиметр не отошли. Где стояли, там и остаются», - сказал Гулунц.