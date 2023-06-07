Ни один житель общины Тех не получил обратно утраченные после азербайджанского вторжения территории - член городского совета

После очередного вторжения азербайджанской армии в конце марта жители Теха неожиданно обнаружили, что азербайджанцы вырыли окопы и расположились на их пшеничных полях.

Несмотря на звучащие время от времени официальные заверения в том, что имело место улучшение и азербайджанцы в некоторых местах отошли назад, жители общины утверждают, что никто из них не получил обратно свои пахотные земли.

«Основные территории в их руках. Пять метров, 10 метров, 50 метров – это же не отход назад. На одной территории 82 гектара, на другой территории 12 или 13 гектаров, еще одна часть - 7 гектаров. [Ситуация] такая же. То, что я видел, осталось прежним. На основных частях, где они обосновались с самого начала, там так и остаются, ни на метр назад не отошли», - сказал Зейналян.

Зейналян лично потерял два гектара, на которых сейчас находятся азербайджанцы. «Они сидят на нашей земле... Когда я говорю об этом, они думают, что я борюсь только за свою землю, это не так. Это вопрос всего народа», - отметил он.

Губернатор обещает компенсировать потерявшим пахотные земли жителям Теха убытки за год

Губернатор Сюникской области Роберт Гукасян вчера в парламенте заявил, что с некоторых участков общины Тех азербайджанцы отошли, но так и не уточнил, с каких конкретно участков.

После очередного вторжения азербайджанских вооруженных сил Служба национальной безопасности сообщила, что близ общины Тех в пяти точках азербайджанцы продвинулись до 300 метров вглубь территории Армении, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок.

Помимо того, что жители общины Тех по-прежнему лишены своих пахотных земель, они до сих пор не получили компенсации за убытки, причиненные вторжением азербайджанских вооруженных сил.

Член Совета старейшин общины Зейналян сообщил, что губернатор приехал в их общину, встретился с жителями и пообещал компенсировать убытки за год.

Губернатор Сюника вчера объяснил, почему они собираются компенсировать убытки именно за один год. «Они получат поддержку за нереализованный доход этого года, потому что я уверен, что Азербайджан должен вернуться туда, откуда продвинулся», - сказал губернатор.

За последние два года азербайджанские вооруженные силы только в Сюникской области вторглись на суверенную территорию Армении по нескольким направлениям и закрепились на новых позициях. Сначала 12 мая 2021 года, углубившись на 3,5 километра, они укрепились на территории озера Сев лич. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, заявив, что Баку пытается захватить суверенные территории Армении с помощью фальшивых карт. Несмотря на заявление премьер-министра о том, что необходимо дипломатическим путем добиться возвращения вооруженных сил Азербайджана на исходные позиции, они не вернулись и уже более двух лет продолжают оставаться на территории Армении.

В результате этого азербайджанского нападения община Веришен, расположенная у озера Сев лич, лишилась пахотных земель. По словам бывшего главы общины Арарата Ордяна, только в районе Сев лич азербайджанцы развернули две позиции. По словам Ордяна, если до мая 2021 года 70 процентов озера находилось на территории Армении, а 30 процентов - в Азербайджане, то сейчас азербайджанские военные почти полностью контролируют его, и лишь к очень маленькой его части есть возможность приблизиться.

В селе Неркин Ханд уже год лишены питьевой воды, школа тоже закрыта

Спустя год, во время нападения в сентябре 2022 года, азербайджанские войска также продвинулись в направлении села Неркин Ханд Сюникской области.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Эдуард Асрян тогда сообщил, что азербайджанские вооруженные силы в этом районе вклинились на глубину 1-2 километра.

По словам главы общины Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна, около их села азербайджанцы разместили более 10 позиций, некоторые из них находятся всего в 400 метрах от села.

Эта община лишилась 140 гектаров пахотных земель, на части из них находятся азербайджанцы, другая часть стала межпозиционной территорией и ее невозможно обрабатывать. В селе больше не держат скот, это опасно.

После сентябрьского нападения закрыта и сельская школа. Азербайджанцы продолжают держать закрытым также водопровод с питьевой водой, идущий в село. В домах жителей из крана течет поливная вода, для питья они используют воду из близлежащего источника.

«У нас нет питьевой воды, мы не можем держать скот… вот так мы и живем», - сказал глава общины Неркин Ханд.

Официальный Ереван неоднократно настаивал на выводе азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий Армении. Однако неясно, произойдет ли это до или после подписания мирного договора. В любом случае, власти Армении не рассматривают этот вопрос в качестве предварительного условия для подписания договора.