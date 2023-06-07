Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Ни один житель общины Тех не получил обратно утраченные после азербайджанского вторжения территории - член городского совета

Член Совета старейшин общины Тех Масис Зейналян 

Ни один житель укрупненной общины Тех Сюникской области не получил обратно утраченные после азербайджанского вторжения территории, заявил в беседе с Радио Азатутюн член Совета старейшин общины Масис Зейналян. Он, как и его односельчане, уже три месяца лишен своих пахотных земель.

После очередного вторжения азербайджанской армии в конце марта жители Теха неожиданно обнаружили, что азербайджанцы вырыли окопы и расположились на их пшеничных полях.

Несмотря на звучащие время от времени официальные заверения в том, что имело место улучшение и азербайджанцы в некоторых местах отошли назад, жители общины утверждают, что никто из них не получил обратно свои пахотные земли.

«Основные территории в их руках. Пять метров, 10 метров, 50 метров – это же не отход назад. На одной территории 82 гектара, на другой территории 12 или 13 гектаров, еще одна часть - 7 гектаров. [Ситуация] такая же. То, что я видел, осталось прежним. На основных частях, где они обосновались с самого начала, там так и остаются, ни на метр назад не отошли», - сказал Зейналян.

Зейналян лично потерял два гектара, на которых сейчас находятся азербайджанцы. «Они сидят на нашей земле... Когда я говорю об этом, они думают, что я борюсь только за свою землю, это не так. Это вопрос всего народа», - отметил он.

Губернатор обещает компенсировать потерявшим пахотные земли жителям Теха убытки за год

Губернатор Сюникской области Роберт Гукасян вчера в парламенте заявил, что с некоторых участков общины Тех азербайджанцы отошли, но так и не уточнил, с каких конкретно участков.

После очередного вторжения азербайджанских вооруженных сил Служба национальной безопасности сообщила, что близ общины Тех в пяти точках азербайджанцы продвинулись до 300 метров вглубь территории Армении, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок.

Помимо того, что жители общины Тех по-прежнему лишены своих пахотных земель, они до сих пор не получили компенсации за убытки, причиненные вторжением азербайджанских вооруженных сил.

Член Совета старейшин общины Зейналян сообщил, что губернатор приехал в их общину, встретился с жителями и пообещал компенсировать убытки за год.

Губернатор Сюника вчера объяснил, почему они собираются компенсировать убытки именно за один год. «Они получат поддержку за нереализованный доход этого года, потому что я уверен, что Азербайджан должен вернуться туда, откуда продвинулся», - сказал губернатор.

За последние два года азербайджанские вооруженные силы только в Сюникской области вторглись на суверенную территорию Армении по нескольким направлениям и закрепились на новых позициях. Сначала 12 мая 2021 года, углубившись на 3,5 километра, они укрепились на территории озера Сев лич. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, заявив, что Баку пытается захватить суверенные территории Армении с помощью фальшивых карт. Несмотря на заявление премьер-министра о том, что необходимо дипломатическим путем добиться возвращения вооруженных сил Азербайджана на исходные позиции, они не вернулись и уже более двух лет продолжают оставаться на территории Армении.

В результате этого азербайджанского нападения община Веришен, расположенная у озера Сев лич, лишилась пахотных земель. По словам бывшего главы общины Арарата Ордяна, только в районе Сев лич азербайджанцы развернули две позиции. По словам Ордяна, если до мая 2021 года 70 процентов озера находилось на территории Армении, а 30 процентов - в Азербайджане, то сейчас азербайджанские военные почти полностью контролируют его, и лишь к очень маленькой его части есть возможность приблизиться.

В селе Неркин Ханд уже год лишены питьевой воды, школа тоже закрыта

Спустя год, во время нападения в сентябре 2022 года, азербайджанские войска также продвинулись в направлении села Неркин Ханд Сюникской области.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Эдуард Асрян тогда сообщил, что азербайджанские вооруженные силы в этом районе вклинились на глубину 1-2 километра.

По словам главы общины Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна, около их села азербайджанцы разместили более 10 позиций, некоторые из них находятся всего в 400 метрах от села.

Эта община лишилась 140 гектаров пахотных земель, на части из них находятся азербайджанцы, другая часть стала межпозиционной территорией и ее невозможно обрабатывать. В селе больше не держат скот, это опасно.

После сентябрьского нападения закрыта и сельская школа. Азербайджанцы продолжают держать закрытым также водопровод с питьевой водой, идущий в село. В домах жителей из крана течет поливная вода, для питья они используют воду из близлежащего источника.

«У нас нет питьевой воды, мы не можем держать скот… вот так мы и живем», - сказал глава общины Неркин Ханд.

Официальный Ереван неоднократно настаивал на выводе азербайджанских вооруженных сил с суверенных территорий Армении. Однако неясно, произойдет ли это до или после подписания мирного договора. В любом случае, власти Армении не рассматривают этот вопрос в качестве предварительного условия для подписания договора.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG