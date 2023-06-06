«Прямые переговоры являются ключом к достижению прочного мира» - в Вашингтоне ожидают Мирзояна и Байрамова

12 июня в Вашингтоне начнется очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Официальный Ереван пока не уточняет, сколько дней на этот раз продлятся переговоры Мирзоян-Байрамов.

Во внешнеполитическом ведомстве обещают предоставить дополнительную информацию. Между тем, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США уже заявил, что они «с нетерпением ждут» нового раунда переговоров между Баку и Ереваном.

«Да, мы с нетерпением ждем проведения в этом месяце в Вашингтоне очередного этапа переговоров, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Как я уже говорил, прямые переговоры являются ключом к достижению прочного и достойного мира и решению проблем. США с удовлетворением отмечают, что Армения и Азербайджан ведут переговоры и в других форматах, включая недавние переговоры лидеров», - сказал он.

В начале мая переговоры Мирзоян-Байрамов, которые также состоялись в США, продлились четыре дня, после чего госсекретарь США заявил, что после двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны добились значительного прогресса в решении сложных проблем. Блинкен не пояснил, в каких конкретно вопросах достигнут прогресс, но подчеркнул, что темпы переговоров показывают, что мирное соглашение действительно достижимо.

В интервью, данном накануне Общественному телевидению, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также не исключил, что до конца года Ереван и Баку могут подписать мирный договор. «Если мы сможем сохранить эту интенсивность, а также если будет сильная поддержка со стороны международного сообщества, то есть возможность достичь этого к концу года… мы настроены на то, чтобы достичь этого как можно быстрее. Это может произойти, например, в течение года, но может и затянуться и до конца года», - сказал Григорян.

Касаясь интенсивных переговоров последних месяцев, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, вчера заявил: «Мир неизбежен, соглашение об урегулировании отношений должно быть подписано».

Ереван и Баку так и не пришли к согласию по принципиальным вопросам - политический комментатор

Действительно ли интенсивные переговоры и оптимистичные заявления дают основания утверждать, что позиции сторон сблизились и до конца года возможно подписание мирного договора? Политический комментатор Акоп Бадалян не видит предпосылок для подписания документа, учитывая, что Ереван и Баку так и не достигли согласия по принципиальным вопросам.

Нет взаимопонимания, по каким конкретно картам будет осуществляться делимитация, нет договоренности о создании международного механизма диалога Степанакерт-Баку, нет договоренности в вопросе международного гаранта выполнения мирного договора, отметил он.

Бадалян также напомнил, что хотя Армения заявляет, что признает 86 тысяч 600 квадратных километров Азербайджана, включая Нагорный Карабах, Азербайджан публично не заявил, что признает указанные Арменией 29 тысяч 800 квадратных километров.

«Мы также видим, что позиции сторон совершенно разные, они продолжают оставаться разными, следовательно, по крайней мере, внешне у нас нет оснований говорить о том, что существует практическая возможность мирного договора», - в беседе с Радио Азатутюн сказал политический комментатор.

Министр иностранных дел Армении вчера признал, что президент Азербайджана действительно публично не заявлял, что признает территориальную целостность Армении. «Вы правильно заметили, что президент Азербайджана публично не заявлял, что признает территориальную целостность Республики Армения площадью 29 тысяч 800 квадратных километров. Надеюсь, что высшее руководство Азербайджана в ближайшее время выступит именно с этими словами», - сказал Арарат Мирзоян.

Между тем, по убеждению аналитика, Азербайджан представляет мир только путем навязывания Еревану своих условий, угрозы силой, шантажа, и, к сожалению, ни один посредник не критикует эту политику. Напротив, Бадалян напомнил, что официальный Вашингтон приветствовал заявление Алиева о применении амнистии к армянам Карабаха.

«То, что с ног до головы представляло собой угрозу народу и руководству Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], странным образом было удостоилось приветствия. Это было еще одним обстоятельством, позволяющим говорить о том, что эта интенсивная переговорная фаза, тем не менее, не только не дает никаких твердых оснований для оптимизма, но, наоборот, такие проявления дают повод для беспокойство», - отметил он.

На следующей неделе за переговорами министров иностранных дел в Вашингтоне последует встреча лидеров двух стран Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюсселе. Она намечена на 21 июля.