В войне с Украиной Армения не союзник России - Пашинян

В войне с Украиной Армения не союзник России, в интервью CNN primanews заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Интервью было записано в начале мая во время визита в Прагу, пресс-служба аппарата премьер-министра опубликовала его вчера поздно вечером.

«Мы не союзник России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения. На Западе замечают, что мы союзник России, т.е. больше замечают это. В России видят, что мы не их союзник в войне против Украины. И получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, а значит, мы уязвимы», - сказал глава правительства Армении.

Похожее заявление премьер-министр сделал и два дня назад в Ереване, сказав, что «чем сложнее становится ситуация, тем труднее сохранять нейтральную позицию и тем больше сужается поле для маневра». Что имел в виду лидер Армении, который в течение года войны занимал по возможности нейтральную позицию и публично не поддерживал ни Россию, ни Украину, осталось непонятно.

Придется ли Еревану, тем не менее, в ближайшее время делать выбор, и главный вопрос в таком случае – кого он выберет? Украину или Россию? По словам депутата оппозиционной фракции «Айастан» Артура Хачатряна, давление идет с Запада, он считает, что встанет вопрос ориентации. В ходе войны в Украине ни одна западная держава публично не ставила Армению перед выбором.

«Россия не может сказать: определитесь, вы или на этой стороне, или на той стороне. В последний раз был сделан намек, что Армения как страна ЕАЭС имеет самый большой экономический рост, и очевидно, что это связывали с введенными против России санкциями», - сказал Хачатрян.