В Армении нет никаких внутренних угроз демократии - Пашинян

Все возможные угрозы демократии Армении являются внешними, заявил сегодня премьер-министр Армении в ходе выступления на «Армянском форуме демократии», не уточнив, однако, о каких именно угрозах идет речь и от каких стран эти угрозы исходят. Он лишь сказал, что эти угрозы всем хорошо известны и видимы.

По словам Никола Пашиняна, демократия в Армении необратима. «Важно также то, чтобы мы могли быть в состоянии вместе доказать и ответить, пожалуй, на самый острый вопрос, интересующий сегодня общественность Армении. А вопрос состоит в следующем: способна ли демократия обеспечить также безопасность? Это действительно вопрос, в положительный ответ на который мы верим, но это еще нужно доказать. И я надеюсь, а где-то я даже уверен, что мы сможем дать положительный ответ на этот вопрос», - сказал премьер.

Во время панельной дискуссии форума, отвечая на вопрос политолога Арега Кочиняна, не считает ли он членство в ОДКБ, ЕАЭС и нахождение в лагере фактически авторитарных стран опасностью для армянской демократии, Пашинян не дал прямого ответа, однако вновь подчеркнул бездействие военного блока.

По словам премьер-министра, российско-украинская война также является вызовом для армянской демократии. Как отметил Пашинян, придерживаться нейтральной позиции в этом конфликте сейчас Еревану становится все более и более трудно. «Когда начались события в Украине, Армения пыталась, так сказать, иметь определенную сбалансированную позицию по своим голосованиям и так далее. И в этих условиях сложилась ситуация, когда это формировало определенное удовлетворение, по сути, у всех партнеров. Но, конечно, я также публично сказал, что очевидно, что со временем поле для маневра для Армении и для всех остальных сужается», - отметил премьер.

Пашинян не уточнил, о чем идет речь и почему у Еревана нет пространства для маневра.

Между тем, представитель Freedom House Андраник Ширинян, который вел панельную дискуссию, сказал: «Демократия не только переживает упадок, но и подвергается нападениям, и пример Армении здесь не уникален. Атаки авторитарных стран на соседние демократии происходят в Украине, Молдове и соседней с нами Грузии».

После этой критической формулировки в адрес России Пашинян особо подчеркнул, что правительство Армении может быть не согласно с некоторыми формулировками, прозвучавшими в ходе обсуждения. «Поскольку мы придаем большое значение отношениям с нашими соседями, очень важно придавать важность и подчеркивать эти тонкости в дискуссиях, особенно с участием президента республики, представителей правительства и парламентского большинства», - сказал он.

«Армянский форум демократии» проводится в Армении уже во второй раз. Его организаторами являются международная правозащитная организация Freedom House и общественная организация «Объединение информированных граждан». Цель форума – обсуждение процесса демократических реформ и вызовов.