Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в военном параде в Москве в честь победы во Великой Отечественной войне связано с проблемой управления вызовами безопасности Армении, считает политический комментатор Акоп Бадалян.
Участие в этом мероприятии лидеров стран СНГ вызвало возмущение властей Украины.
«Армения сталкивается с очень сложными вызовами, и для Армении оправдано сотрудничество в вопросе этих вызовов со всеми важными акторами, в том числе и с Москвой», - сказал Бадалян.
В 45-минутном военном параде также приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана и Узбекистана.
Президент России, начавшей 24 февраля прошлого года ничем не спровоцированную войну против Украины, в своем выступлении вновь обвинил Запад и сравнил западных лидеров с нацистами.
В специальном заявлении МИД Украины вчера осудил участие лидеров СНГ в мероприятии, отметив, что «участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником» является «аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине».
Официальный Киев утверждает, что Путин, разыскиваемый международным судом за военные преступления, выступив на этом мероприятии, «оправдал убийства украинцев, разрушение украинских городов и сел, похищение украинских детей».
В этом заявлении не упоминается лидер Беларуси, также участвовавший в мероприятии. Поддерживающий Москву Минск Киев уже считает врагом.
Политический комментатор Акоп Бадалян отметил, что оценки со стороны Украины вопросов, связанных с Россией, понятны, но у Армении есть свои проблемы.
«Естественно, мы должны руководствоваться своими потребностями, а не украинскими представлениями», - сказал Бадалян.
На протяжении всей российско-украинской войны Армении удавалось сохранять нейтралитет.
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