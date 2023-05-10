Армения должна руководствоваться своими потребностями, а не украинскими представлениями - Бадалян

Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в военном параде в Москве в честь победы во Великой Отечественной войне связано с проблемой управления вызовами безопасности Армении, считает политический комментатор Акоп Бадалян.

Участие в этом мероприятии лидеров стран СНГ вызвало возмущение властей Украины.

«Армения сталкивается с очень сложными вызовами, и для Армении оправдано сотрудничество в вопросе этих вызовов со всеми важными акторами, в том числе и с Москвой», - сказал Бадалян.

В 45-минутном военном параде также приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана и Узбекистана.

Президент России, начавшей 24 февраля прошлого года ничем не спровоцированную войну против Украины, в своем выступлении вновь обвинил Запад и сравнил западных лидеров с нацистами.

В специальном заявлении МИД Украины вчера осудил участие лидеров СНГ в мероприятии, отметив, что «участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником» является «аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине».

Официальный Киев утверждает, что Путин, разыскиваемый международным судом за военные преступления, выступив на этом мероприятии, «оправдал убийства украинцев, разрушение украинских городов и сел, похищение украинских детей».

В этом заявлении не упоминается лидер Беларуси, также участвовавший в мероприятии. Поддерживающий Москву Минск Киев уже считает врагом.

Политический комментатор Акоп Бадалян отметил, что оценки со стороны Украины вопросов, связанных с Россией, понятны, но у Армении есть свои проблемы.

«Естественно, мы должны руководствоваться своими потребностями, а не украинскими представлениями», - сказал Бадалян.

На протяжении всей российско-украинской войны Армении удавалось сохранять нейтралитет.