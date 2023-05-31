В преддверии кишиневских переговоров в Карабахе не испытывают оптимизма

«У меня нет никаких ожиданий ни от Запада, ни от Востока, пусть продолжают в том же духе, это только вопрос нашей жизни, пусть нашей жизни не будет в этом мире, но пусть они знают, что это не останется без последствий», - сказала жительница Степанакерта Гаяне Арстамян.



Арстамян возмутило заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера о том, что они приветствуют последние заявления президента Азербайджана относительно обсуждения вопроса амнистии. 28 мая Алиев в Лачине заявил, что они готовы применить амнистию к карабахским чиновникам, если парламент и правительство Карабаха будут распущены, в противном случае Азербайджан может провести в Карабахе любую операцию.

«Это мы должны думать, амнистируем мы их или нет. Наш народ, а не наше правительство, будет давать им амнистию или не давать. Если Америка представляет себя лидером демократии в этом мире, пусть думает, что говорит», - сказала женщина.



«Тут вопрос не в моей маленькой жизни и не в жизни моего маленького народа», - отметила Гаяне Арстамян. Поддержку и оправдание Алиева она считает шагом, приближающим конец света. «Азербайджан – государство- военный преступник, их лидер - военный преступник!» - заявила жительница Степанакерта.

Женщина знает много примеров этого, она рассказала о последнем: на азербайджанском КПП, установленном на единственной дороге, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом, возникали вопросы даже к покойному. Мужчина поехал в Ереван на лечение и там скончался.

«Они не разрешили провезти тело через КПП, потому что с их точки зрения он участник войны. Ну и хорошо, что он участник войны», - сказала Арстамян.

Карабахский оппозиционный депутат высказывает опасения по поводу кишиневской встречи

Карабахские парламентарии, мягко говоря, не испытывают оптимизма по поводу того, что на завтрашней встрече может быть достигнут какой-либо прогресс в плане приближения к миру.

«Есть важные вопросы в положениях мирного договора, по которым, по нашей информации, стороны еще очень далеки друг от друга. По имеющейся информации, это упомянутые в мирном договоре положения по части урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией границ», - сказал глава правящей фракции «Свободная Родина - Гражданский объединенный альянс» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян.

По мнению Арутюняна, особенно агрессивная риторика Алиева в последние дни доказывает, что президент Азербайджана не заинтересован в мире. Депутат также считает неприемлемым то, что США приветствовали идею Алиева об амнистии.

«Предосудительно официально заявлять такое со стороны страны, которая на самом деле является посредником в мирном договоре. Здесь нет преступников, если человек борется за свои права и свободу, он не преступник», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что сочтет приемлемыми любые переговоры, если на повестке дня будет обсуждение принципа самоопределения армян Карабаха. «Должен решаться вопрос о праве народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение, а не какие-то расплывчатые или аморфные заявления или пункты», - сказал Арутюнян.

Карабахский депутат от оппозиции Давид Галстян по поводу кишиневской встречи надежд не питает, а высказывает опасения. «После всех этих встреч наш кризис углубляется», - сказал он.

«Это связано не со странами-посредниками, а с человеком, представляющим армянские интересы, который не в состоянии поддерживать и продвигать армянские интересы», - сказал Галстян.

По впечатлению Давида Галстяна, там, где премьер-министр Армении, регистрируется шаг назад в вопросе Карабаха. «Право народа на самоопределение не может быть поставлено под сомнение никаким международным сообществом так, так его ставит под сомнение Никол Пашинян», - заявил он.



По словам депутата, президент Азербайджана, угрожая и требуя распустить государственные институты Карабаха, «прямо или косвенно признает Республику Арцах».

«Правительство Армении должно сегодня заявлять о том, что Республика Арцах - это состоявшаяся республика со всеми своими институтами, о которых говорит Алиев. Но этого не происходит», - посетовал Галстян.