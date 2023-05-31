США ожидают продуктивной встречи в Кишиневе

Администрация США удовлетворена тем, что «переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются», говорится в распространенном им письменном заявлении.

«Как заявил госсекретарь Блинкен, мир на Южном Кавказе возможен. Недавно мы высоко оценили приверженность премьер-министра Пашиняна делу мира и приветствуем недавние заявления президента Алиева об обсуждении амнистии [для Карабаха]», — отметил Миллер.

«Лидеры Армении и Азербайджана в конце этой недели в Кишиневе встретятся с нашими европейскими партнерами. И мы надеемся, что это будет действенным шагом к решению этих проблем за столом переговоров, а не с применением насилия», — добавил он.

По словам Миллера, «агрессивная риторика может привести только к продолжению прошлого насилия, в то время как конструктивный диалог, как публичный, так и закрытый, может создать мир, возможности и надежду».

«Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по заключению прочного и достойного мирного соглашения», — заверил Миллер.

Через несколько дней после переговоров в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь выступил с угрожающими заявлениями во время своего посещения Лачинского района в конце прошлой недели. В частности, Алиев заявил, что «помимо признания территориальной целостности Азербайджана Армения должна выполнить ряд других предварительных условий, в том числе, что делимитация между двумя странами должна проходить на условиях Азербайджана».

Ильхам Алиев также подчеркнул, что Армения «не должна забывать, что из Лачина видны села Армении».

В ответ официальный Ереван заявил, что Алиев ставит под сомнение независимость и территориальную целостность Армении.