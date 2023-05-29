Отказывается ли президент Азербайджана от брюссельских договоренностей? - Пашинян требует внесения ясности

Вчера на встрече с жителями Лачина Алиев сделал ряд угрожающих заявлений. В частности, он заявил, что, кроме признания территориальной целостности Азербайджана, Армения должна выполнить ряд других предварительных условий Азербайджана, в том числе, чтобы делимитация между странами происходила на условиях Азербайджана.

«Мирный договор должен быть основан на международных условиях, должна быть открыта дорога в Нахичевань, а армянские войска должны уйти из Карабаха. Это наши условия, и об этих условиях я заявляю здесь, в городе Лачин, пусть не забывают, что отсюда также видны села Армении», - пригрозил Алиев.

«Республика Армения и Азербайджан, и об этом заявил Евросоюз, договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга - 29 800 квадратных километров и 86 600 квадратных километров. В этом смысле, по меньшей мере, ряд заявлений, сделанных вчера президентом Азербайджана, непонятен. Я считаю, что здесь и Азербайджан, и международные партнеры должны как минимум пояснить, означает ли это отказ от договоренностей, достигнутых в Брюсселе. И я считаю, господин Мирзоян, нам действительно нужно получить ответ на этот вопрос от наших партнеров. Потому что, если это означает отказ... Текст, который прозвучал, очень близок к этому, но я не хочу комментировать. Я считаю, мы должны здесь внести дополнительные уточнения, чтобы также спланировать наши дальнейшие действия», - сегодня в парламенте отметил Пашинян.

Эти заявления Алиева и Пашиняна звучат перед пятисторонней встречей, которая состоится в Кишиневе 1 июня, где, как заверил сегодня премьер-министр Армении, мирный договор подписан не будет.

«На данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», - сказал Пашинян.

В то время как власти Армении говорят о прямом диалоге между Азербайджаном и Нагорным Карабахом и важности международного механизма безопасности для карабахских армян, Алиев прямо угрожает карабахцам, требуя роспуска государственных органов.

«Всем хорошо известно, что у нас есть возможность провести любую операцию на этой территории. Поэтому парламент [Карабаха] должен быть распущен, элемент, именующий себя президентом, должен сдаться, все министры, депутаты и другие чиновники должны покинуть свои посты. Только в этом случае можно будет говорить об амнистии».

Официальный Степанакерт ответил Алиеву

Реагируя на заявление о роспуске государственных атрибутов, пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха сегодня заявил «Арцахпресс»: «Президент и Национальное собрание обладают первичным мандатом народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], избранного на демократических началах. Президент Азербайджана прекрасно понимает, что главным источником субъектности Арцаха являются эти государственные институты, и фактически такими требованиями он признает легитимность и важность этих институтов».