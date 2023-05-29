Тоноян утверждает, что возвращение вопроса анклавов в повестку не имеет ничего общего с достигнутыми им договоренностями

Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны Армении во время 44-дневной войны осенью 2020 года, возражает премьер-министру Николу Пашиняну, утверждая, что возвращение вопроса анклавов в повестку не имеет ничего общего с договоренностями, достигнутыми им в качестве министра обороны РА.

Ссылаясь на сделанное Пашиняном на прошлой неделе заявление о том, что он ««не соглашался подписывать вариант трехстороннего заявления, в котором упоминались так называемые анклавы», бывший глава военного ведомства, ныне находящийся под арестом, заявил, что после телефонного разговора между ним и его российским коллегой, состоявшегося вечером 9 ноября 2020 года, окончательный вариант согласованного документа без упоминания анклавов был представлен премьер-министру Армении.

«То, что произошло после моей отставки 20 ноября 2020 года, в частности, отход наших подразделений с занимаемых позиций в Сюнике, а также возвращение вопроса анклавов в повестку, не имеет ничего общего с договоренностями, достигнутыми мной в качестве министра обороны РА», - сегодня из СИЗО заявил Давид Тоноян.

Во время пресс-конференции 22 мая, отвечая на вопрос о том, представляла ли армянская сторона предложения России или Азербайджану до подписания трехстороннего заявления, были ли у этого документа редакции, кто был против подписания текста заявления в таком виде, Пашинян ответил, что были пункты, которые были сняты, один из них, по словам премьер-министра, относился к анклавам, другой - к коридору через территорию Армении.

«Были обсуждения с представителями Генштаба, Генштаб говорил, что ничего, пусть подписывает с анклавами, я сказал, что не подпишу», - сказал премьер.

Между тем, бывшие руководители военного ведомства продолжают переводить стрелки на Пашиняна. В интервью одному из СМИ сразу после последней пресс-конференции премьер-министра бывший первый заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Тиран Хачатрян подчеркнул, что Генштаб утверждал прямо противоположное. А сегодня из СИЗО экс-министр обороны раскрыл некоторые скобки. По словам Тонояна, в ходе 4-часового телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу он обсудил «анклавы, расположенные в сотнях километров от зоны конфликта, размещение миротворческих сил, пребывание армянских сил на позициях в момент вступления в силу режима прекращения огня, ширина Лачинского коридора и другие важные вопросы».

Главный обвиняемый по делу о непригодных ракетах Давид Тоноян сегодня заявил, что другие подробности, в рамках дозволенного, он может представить лишь в следственной комиссии Национального собрания, причем при условии участия премьер-министра Армении в открытом публичном заседании, «исходя из соображений, что в дальнейшем эти факты не будут искажены».