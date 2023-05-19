По словам депутата, премьер-министр обсудил с правящей силой также армяно-азербайджанский переговорный процесс

Спустя неделю после переговоров глав Армении, Азербайджана и Европейского совета в Брюсселе премьер-министр сегодня в парламенте встретился с правящей силой. После обсуждения, продлившегося почти два часа, член правящей фракции «Гражданский договор» Сисак Габриелян представил журналистам некоторые подробности встречи.

По словам провластного депутата, на встрече также обсуждался армяно-азербайджанский переговорный процесс. Не вдаваясь в подробности, Габриелян сказал, что обсуждались такие вопросы, о которых известно и общественности.

«Я ничего не могу сказать, и думаю, что иногда в этом нет необходимости. Могу сказать одно: то, что наша общественность слышит публично - от премьер-министра Никола Пашиняна, почти такого же содержания, может быть, единственное отличие в том, что то, о чем мы узнали, во-первых, это не какие-то экстраординарные новости, отличающиеся от публичных», - отметил Сисак Габриелян.

По словам провластного депутата, сегодняшняя встреча была очередной, члены правящей силы, по его словам, встречаются в таком формате периодически, и поводом для сегодняшней встречи была вовсе не трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Мишель, состоявшаяся в минувшее воскресенье в Брюсселе.

Никол Пашинян считает шагом вперед достигнутую в воскресенье в Брюсселе договоренность Еревана и Баку о признании территориальной целостности друг друга. Вчера на заседании правительства он также подтвердил, что Ереван признает территорию Азербайджана площадью 86,6 тыс. квадратных километров. Это территория Советского Азербайджана, в которую входил и Нагорный Карабах.

Мы спросили у провластного депутата, спрашивали ли представители правящей силы у Пашиняна о том, подтверждает ли он, что признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

«Могу сказать, что встреча продлилась около двух часов, за эти два часа были обсуждены практически все аспекты вопроса», - ответил он.

После переговоров Пашинян-Алиев-Мишель Ереван пока публично не подтвердил, что признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

По мнению провластного депутата, премьер-министр затронет этот вопрос на следующей неделе в ходе правительственного часа в парламенте. «Думаю, что в ходе предстоящего правительственного часа этот вопрос, который вы задаете, прозвучит, а также будет дан ответ», - сказал Габриелян.

Власть, больше не говоря о праве Нагорного Карабаха на самоопределение, в последнее время говорит о необходимости создания механизма диалога между Баку и Степанакертом под международными гарантиями. Между тем, азербайджанская сторона, в том числе и после встречи в Брюсселе, публично заявляет, что считает вопрос Нагорного Карабаха внутренним делом.

Заявление Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана подвергают критике около трех десятков политических сил Армении и Нагорного Карабаха, в том числе парламентская оппозиция Армении и правящая партия Нагорного Карабаха «Свободная Родина».

Вчера политические силы выступили с совместным заявлением, утверждая, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не правомочен и не имеет полномочий подписывать документ, по которому признает Карабах частью Азербайджана. Отвечая на эти утверждения, в правящей силе сообщили, что когда документ, подлежащий подписанию, будет готов, у него будут также и заключения конституционных органов.