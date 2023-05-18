«Народ встанет и не позволит Пашиняну делать то, что ему взбредет в голову» - оппозиционный депутат

Около трех десятков политических сил Армении и Нагорного Карабаха, включая парламентскую оппозицию Армении, выступили сегодня с совместным заявлением, утверждая, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не правомочен и не имеет полномочий подписывать документ, по которому признает Карабах частью Азербайджана.

Вчера в Рейкьявике премьер-министр Армении подтвердил, что признает территорию Азербайджана площадью 86,6 тыс. квадратных километров. А это территория Советского Азербайджана, в которую входил и Нагорный Карабах.

Между тем, по убеждению подписавших заявление политических сил, документ с подобной формулировкой будет противоречить как Конституции Армении, так и международным нормам, закрепляющим право Карабаха на самоопределение.

Депутат фракции «Айастан», подписавшей заявление, Артур Хачатрян, в качестве примера запретительной нормы приводит решение Верховного Совета Армении от 1992 года. «Народ встанет и не позволит Пашиняну делать то, что ему взбредет в голову. Он не имеет права, потому что, во-первых, 8 июля 1992 года тогдашний Верховный Совет Армении принял решение, которым императивно запрещал властям Армении подписывать любой документ, где бы Азербайджан распространял свой суверенитет на Нагорно-Карабахскую Республику. Он не имеет права нарушать решение Верховного Совета, это закрепленная законом обязанность», - сказал Хачатрян.

«Исключено, что власти Армении предпримут действия, которые воспрепятствуют реализации прав народа Нагорного Карабаха, в том числе на самоопределение»

Во власти возражают, что когда документ, подлежащий подписанию, будет готов, у него будут также и заключения конституционных органов.

Секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян не согласен с утверждениями о том, что, признав Нагорный Карабах частью Азербайджана, сегодняшняя власть лишит народ Карабаха права на самоопределение, поскольку это международное право. «Это вовсе не означает, что народ Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] не может бороться за право на самоопределение и что кто-то может лишить народ Арцаха этого права», - сказал он.

Несмотря на то, что после переговоров Пашинян-Алиев-Мишель Баку вновь заявил, что отношения с армянами Карабаха являются его внутренним делом, провластный депутат уверяет, что Армения делает все, чтобы Баку и Степанакерт разговаривали друг с другом под международными гарантиями и чтобы карабахцы имели возможность безопасно жить на своей земле. «Исключено, что власти Армении предпримут действия, которые на 0,01 процента воспрепятствуют реализации прав, в том числе и на самоопределение, и обеспечению безопасности народа Нагорного Карабаха», - заявил Ованнисян.

Член партии «Дашнакцутюн» Артур Хачатрян возражает, что Пашинян не имеет права решать, входит Карабах в состав Азербайджана или нет, у него нет подобных полномочий. Более того, депутат от оппозиции напоминает о предвыборных обещаниях премьера в 2021 году, которые противоречат его сегодняшним заявлениям. «В их предвыборной программе черным по белому написано: деоккупация Шуши и Гадрута, и отделение Арцаха ради спасения на том основании, что у народа Арцаха нет будущего в составе Азербайджана. А те, кто голосовал за него, в данный момент обмануты... он обещал одно, а делает другое», - сказал Хачатрян.

Хачатрян надеется, что в случае подписания такого документа произойдет большое восстание. «По крайней мере, я на это надеюсь. Потому что все опросы показывают, что эта политика Пашиняна не пользуется поддержкой народа», - сказал он.

Между тем, власть готова пойти на подписание мирного договора, даже если, как говорит секретарь фракции «Гражданский договор», некоторые политические деятели будут стерты с лица земли. «Если будет документ, который обеспечит долгосрочный мир вокруг Армении и Нагорного Карабаха, мы подпишем этот документ. Что произойдет после этого, пусть покажет время», - отметил он.