Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут в середине сентября, дату еще должно назначить правительство. Однако на днях в эфире Общественного телевидения председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян, представив требования закона, пояснил, что голосование пройдет в первое воскресенье в период 10-20 сентября, а по календарю это 17 сентября.

«Получается, что предвыборная кампания начнется в жаркий период летних отпусков», - отметил Овакимян.

Еще год назад правящая партия «Гражданский договор» объявила, что ее кандидатом на выборах мэра Еревана является бывший вице-премьер, а ныне вице-мэр Еревана Тигран Авинян. Однако парламентская оппозиция на этот счет пока хранит молчание. Секретарь фракции «Айастан» Арцвик Минасян сегодня лишь сообщил Радио Азатутюн, что своем кандидате они сообщат через неделю. В другой оппозиционной фракции, «Честь имею», тоже пока этот вопрос не уточняют.

Помимо Авиняна на пост мэра претендуют также певец Рубен Ахвердян и жена бизнесмена Тиграна Арзаканцяна, гражданка России Наталья Ротенберг. Член Совета старейшин Давид Хажакян в прошлом месяце заявил, что будет кандидатом в мэры от фракции «Просвещенная Армения» Совета старейшин.

На данный момент также циркулирует кандидатура Мане Тандилян от партии Страна для жизни». Недавно о своем намерении участвовать в выборах сообщил также бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян, который пока не уточнил, от какой партии будет баллотироваться. Адвокат Норайр Норикян, являющийся адвокатом родителей военнослужащих, погибших при пожаре в воинской части в селе Азат, также видит себя в должности мэра.

Некоторые кандидаты уже развесили свои фотографии в разных частях города. А вице-мэр Тигран Авинян со дня своего назначения на эту должность совершает визиты в общины, ведет беседы с жителями.

Не является ли это неравной предвыборной конкуренцией? Глава ЦИК Ваагн Овакимян поспешил напомнить: Избирательным кодексом это не запрещено, агитация запрещена только в день и накануне голосования.

«Во все остальное время агитация разрешена», - отметил Овакимян.

Глава ЦИК также сообщил, что кандидаты не будут зарегистрированы, если партии в ближайшие месяцы не приведут свои уставы в соответствие с законом о партиях. На данный момент из 117 зарегистрированных партий семь десятков не могут участвовать в выборах.