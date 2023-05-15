Ереван подчеркивает, что железная дорога должна действовать только в соответствии с законодательством Армении

Железная дорога должна действовать только в соответствии с законодательством Армении, перейти к практическим шагам в вопросе эксплуатации можно будет только после всех гарантий, заявляет официальный Ереван после переговоров в Брюсселе.

Несмотря на заявление председателя Европейского совета о том, что позиции сторон очень сблизились, говорить о строительстве еще рано, пояснил сегодня в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян.

«Сроки должны быть уточнены, это одна из наших красных линий, речь идет о железной дороге, она должна действовать только в соответствии с законодательством Республики Армения, под ее юрисдикцией. О строительстве и других работах можно будет говорить только после получения четких гарантий по этому вопросу», - подчеркнул замглавы МИД.

Шарль Мишель, принимавший вчера в Брюсселе переговоры лидеров Армении и Азербайджана, подчеркнул, что стороны добились явного прогресса в вопросе разблокирования коммуникаций и экономических связей. В частности, по словам председателя Европейского совета, позиции очень сблизились, особенно в вопросе возобновления железнодорожного сообщения в Нахичеван и через него.

«Сейчас лидеры поручили своим командам доработать соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах с конкретным графиком. Стороны договорились обратиться за поддержкой во Всемирную таможенную организацию», - сказал глава Европейского совета.

Всемирная таможенная организация (WCO) - межправительственный орган, членами которого являются таможенные службы практически всех стран мира. Она была основана в 1952 году и находится как раз в Брюсселе. Эта международная организация является главным центром обсуждения законов и механизмов, связанных с данной сферой. Целью организации является поддержка таможенных органов государств-членов. И Армения, и Азербайджан являются членами организации.

После 44-дневной войны восстановление коммуникаций и в частности железнодорожного сообщения было одним из основных вопросов армяно-азербайджанской повестки дня, разблокирование региона также является одним из положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

О железной дороге активно говорилось особенно в послевоенный год. В конце 2021 года сначала в Сочи, затем в Брюсселе стороны четко заявили о договоренности восстановить железную дорогу Ерасх-Джульфа-​Ордубад-Мегри-Горадиз, не действовавшую после распада Советского Союза. По этому маршруту Азербайджан получает железнодорожное сообщение с Нахичеваном, с которым у него нет сухопутной границы.

«Мы сейчас проводим конкретные работы по строительству армянского участка железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, по сути, очередной этап начала этой работы, хотя мы уже приступили к техническим и проектным работам, надеемся, что в ближайшее время достигнутые договоренности будут зафиксированы в виде документа и уже де-юре процесс будет осуществляться полным ходом», - заявил в феврале 2022 года премьер-министр Армении.

Согласно договоренностям, для восстановления сообщения с Азербайджаном Армения должна построить 45-километровую железную дорогу на Мегринском участке. Для этих работ в январе 2022 года правительством была создана специальная группа из 10 человек. Эта группа начала исследования на месте.

Тогда армянская сторона сделала предварительные оценки. На восстановление Ерасхского участка уйдут месяцы, на Мегринском участке понадобятся три года. Однако после этих договоренностей и заявлений обсуждения по вопросу железной дороги утихли.

Член этой рабочей группы, бывший министр транспорта Генрих Кочинян сказал, что после проведенных в прошлом году исследований на месте никаких других работ они не проводили.

«Мы для себя изучили, увидели, какое там состояние, были мосты, были подпорные стены, проверили, в каком они состоянии, то есть, также провели исследование, чтобы в дальнейшем, если возникнет необходимость, были выполнены проектные работы, но этим все и ограничилось», - сказал Кочинян.

По звучавшим ранее оценкам, строительство обойдется армянской стороне примерно в 200 млн долларов. Однако, по утверждению Генриха Кочиняна, пока рано говорить о цене и сроках.

«Если вы не составили проект, то не можете говорить о цифрах, это предположения, сейчас кто-то называет цифру, исходя из своего строительного опыта, кто-то - согласно своим возможностям, кто-то - по своему желанию. Об этих цифрах вообще не стоит говорить», - сказал бывший министр транспорта.

Азербайджан начал строительство участков железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз на своей стороне два года назад. Баку планирует завершить строительство железной дороги в Армению в следующем году.