Мы очень близки к тому, чтобы зафиксировать первые практические результаты трехсторонней рабочей группы – Пашинян

Вице-премьер России, сопредседатель трехсторонней рабочей группы (Россия, Армения, Азербайджан) Алексей Оверчук, находившийся в Армении с рабочим визитом, накануне встретился с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, представляющим Армению в данной рабочей группе.

Пашинян сегодня представил некоторые подробности проделанной накануне работы, отметив, что вчерашний визит Оверчука носил исключительно практический характер, посвященный строительству железнодорожной линии Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

«Мы должны построить эту железную дорогу, железная дорога должна действовать на территории Армении в рамках законодательства Армении, на территории Азербайджана в рамках законодательства Азербайджана. А вчерашний визит, по сути, был направлен на практическую составляющую. Мы уже обсуждаем вопросы формулирования технического задания, вопросы проектирования, начала строительства и вопросы финансирования», — заявил премьер-министр Армении, отметив, что в случае сохранения текущей динамики, можно будет с уверенностью сказать, что «реализация этой возможности станет предметной в ближайшем будущем».

Вице-премьер Мгер Григорян, в свою очередь, сообщил, что в связи с восстановлением железной дороги будут поддерживаться регулярные двусторонние контакты с российской стороной, так как оператором инфраструктуры является Южно-Кавказская железная дорога.

«Считаем правильным с этого этапа вести интенсивные экспертные контакты по ходу реализации программы на двусторонней площадке. Начиная со стадии проектирования, правильно, чтобы наше сотрудничество с оператором было тесным, чтобы проект имел такую логику, чтобы он мог быть запущен в эксплуатацию сразу после постройки, без каких-либо препятствий», - заявил Григорян.

После более чем года переговоров после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, в декабре, после нескольких встреч в Брюсселе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стало ясно, что Армения и Азербайджан скоро вновь откроют железную дорогу Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. Хотя четкое заявление об открытии железной дороги было сделано после переговоров в Брюсселе, такая договоренность фактически была достигнута ранее при посредничестве Москвы в ходе встречи Путин-Пашинян Алиев в Сочи 26 ноября и в результате обсуждений трехсторонней рабочей группы.