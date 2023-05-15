Покинут ли азербайджанские войска территорию Армении до подписания какого-либо документа?

Вчера после переговоров в Брюсселе председатель Европейского совета заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность признанию территориальной целостности друг друга.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, подтвердив сегодня слова Шарля Мишеля, подчеркнул, что речь идет об Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году, то есть, о границах, существовавших на момент распада Советского Союза.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, выведет ли Азербайджан все-таки войска, замминистра лишь высказал свое предположение: «Эта идея обсуждалась рядом наших коллег. Не только Евросоюзом, но и Соединенными Штатами Америки. И уже признание этих границ, о котором мы говорили, конечно же, предполагает подобный вывод».

Между тем, посол ЕС в Армении Андреа Викторин, отвечая на такой же вопрос, поставила знак равенства между сторонами: «Мы понимаем, что крайне важно достичь согласия, и мы надеемся, что обе стороны выведут свои войска и все перейдут к работам по делимитации и демаркации».

Что имела в виду Викторин, обращаясь с подобным призывом к Армении, также с учетом того, что Азербайджан, начиная с 2021 года, оккупировал участки суверенной территории Армении, по данным властей Армении, 139 квадратных километров? Посол сделала примечательное заявление: «Было четко отмечено, что есть один-два пункта, где армянские войска, скажем так, находятся на приграничных территориях, и должна быть проведена очень четкая делимитация и демаркация. Это была брюссельская формулировка, я просто повторяю. Что касается графика, то он зависит от переговоров. Посмотрим. Надеюсь, что вчерашняя встреча дала свежую обрисовку всем обсуждаемым вопросам, и еще ряд вопросов будет обсужден на других уровнях. Надеюсь, мы скоро придем к качественному решению, и это также приведет к уважению территориальной целостности, что подразумевает вывод войск».

Однако посол Евросоюза так и не уточнила, что это за пункты и о каких территориях идет речь. «Я не знакома с деталями, но слышала об этом из переговоров», - сказала посол.

У замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян, принимавшего участие в пресс-конференции посла ЕС, на брифинге с журналистами также не нашлось ответа. Он предположил, что Викторин имела в виду Первую Карабахскую войну. «По-видимому, это принятый формат: всегда обращаться к обеим сторонам. Но здесь всем очевидно, что в этот период речь идет о выводе войск с территории Армении».

На вопрос Радио Азатутюн, не заводит ли постановка знака равенства процесс в тупик, замглавы МИД ответил: «Если раньше были только двусторонние заявления, то теперь это делается и адресно, и иногда двусторонне, говорят как коллеги, чтобы также поддержать какой-то контакт с другой стороной. Поэтому ситуация не та, какой была год или два назад».

Мы также попытались узнать у замминистра иностранных дел, обсуждался ли вчера в Брюсселе вопрос об анклавах. Баку уже длительное время заявляет, что «Армения продолжает удерживать под оккупацией восемь азербайджанских сел» и должна их вернуть.

Дипломат заявил, что не слышал о каких-либо дискуссиях на эту тему ни в прошлом, ни сейчас.

Отвечая на другой вопрос Радио Азатутюн о том, выдвинул ли Алиев вновь в ходе вчерашних переговоров отвергнутую Ереваном идею так называемого «Зангезурского коридора», замглавы МИД подчеркнул, что никакого упоминания о коридорной логике не было. Вчера, говоря о прогрессе в вопросе открытия коммуникаций и экономических путей, председатель Европейского совета не уточнил, отказался ли президент Азербайджана от требования коридора.

«Наши партнеры больше не используют этот термин. И было уже очевидно, какова позиция посредников», - сказал Ованнисян.

Звучала ли в ходе переговоров прямая формулировка о том, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и в таком случае какие гарантии безопасности даются проживающим там армянам? Вчера, говоря о территориальной целостности стран, председатель Европейского совета упомянул территорию Советского Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, а она включает также Нагорный Карабах. Шарль Мишель сказал, что от своего имени призвал Азербайджан напрямую говорить с населением Карабаха и разработать повестку дня, целью которой должно быть обеспечение прав и безопасности населения Карабаха в тесном сотрудничестве с международным сообществом. В чем именно заключается это сотрудничество с международным сообществом и готов ли к нему Алиев, Мишель не уточнил.

А посол Евросоюза Андреа Викторин заявила, что не знакома со многими деталями, но международный механизм гарантирования прав и безопасности карабахских армян еще должен быть согласован.

Заместитель министра иностранных дел Армении подчеркнул, что переговоры ведутся и по этому вопросу. И посол, и замминистра уверены в одном: переговоры - единственный путь к миру.

Армяно-азербайджанские обсуждения будут продолжены. В эту пятницу в Москве запланирована встреча министров иностранных дел, затем лидеры вновь проведут переговоры, на этот раз 1 июня к Николу Пашиняну, Ильхаму Алиеву и Шарлю Мишелю в Кишиневе присоединятся лидеры Франции и Германии. А спустя месяц, в июле, по словам Шарля Мишеля, лидеры проведут еще одну встречу в Брюсселе, и в них вновь примет участие председатель Европейского совета.