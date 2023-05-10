«Ереван согласился сначала провести встречу без Макрона» - подробности накануне встречи Пашинян-Алиев

Встречу Пашинян-Алиев-Мишель, запланированную на ближайшее воскресенье в Брюсселе, невозможно было бы организовать, если бы стороны до этого не добились прогресса в Вашингтоне, заявил сегодня Радио Азатутюн один из высокопоставленных чиновников Европейского союза на условиях анонимности. По словам дипломата, встреча, которая состоится 14 мая, является результатом непрерывных дипломатических усилий Евросоюза, а также успешных переговоров, проведенных в США.

«Если бы вашингтонская встреча не была удовлетворительной, организовывать после нее еще одну дискуссию не имело бы смысла», - сообщили европейские источники.

Встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля прекратились полгода назад: последняя состоялась в октябре прошлого года в Праге, где к трио Алиев-Пашинян-Мишель присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон. Еще одна четырехсторонняя встреча была запланирована в декабре прошлого года, однако Алиев ее отменил, заявив, что Париж занимает антиазербайджанскую позицию и не может быть нейтральным посредником.

Армянская сторона, в свою очередь, заявила, что хочет сохранить участие Макрона. Для улаживания разногласий Брюссель в прошедшие месяцы находился в постоянном контакте со сторонами, пытаясь найти взаимоприемлемое решение. Согласно дипломатическим источникам, решающим в этом вопросе стал последний визит министра иностранных дел Франции в регион, который не дал желаемого результата, сделав очевидным, как для сторон, так и для Парижа необходимость поиска компромиссного варианта. Согласно ему, Ереван согласился сначала провести одну встречу без президента Франции, а примерно через две недели продолжить обсуждение с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Азербайджанские источники утверждают, что это было условием Баку для согласия на посредничество Макрона.

Стороны также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это будет необходимо, сообщил вчера Европейский союз.

Некоторая информация о предстоящей встрече стала известна также американскому Politico.

«Мы рассматриваем эту встречу как возобновление брюссельского трехстороннего формата и продолжение важных и позитивных дискуссий, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе», - сказали европейские дипломаты.

На прошлой неделе стороны в Вашингтоне провели беспрецедентную четырехдневную встречу, после которой было заявлено, что по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения достигнут прогресс во взаимопонимании, тогда как позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся.

Премьер-министр Армении в интервью Радио Азатутюн подчеркнул, что основные разногласия касаются обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, но не только.

«Хотя в Праге и Сочи было зафиксировано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, мы до сих пор не можем прийти к согласию по формулировкам в проекте мирного договора, которые дали бы нам уверенность в том, что Азербайджан признает 29 800 квадратных километров территории Армении.

Следующее: любой договор, даже самый недвусмысленно написанный, имеет разночтения. Как эти разночтения должны решаться?» - сказал Пашинян.

Министр иностранных дел Азербайджана, в свою очередь, сегодня заявил, что Баку и Ереван на прошлой неделе сделали шаг вперед, но к переговорному процессу следует подходить реалистично.

«Нельзя сказать, что мы достигли полного согласия, между позициями сторон довольно много расхождений, но в ходе этих переговоров были согласованы отдельные пункты мирного договора», - сказал Джейхун Байрамов, не вдаваясь в подробности.

Баку также положительно оценил предстоящую в воскресенье встречу в Брюсселе. В преддверии этой встречи сегодня стало известно, что стороны проведут очередное обсуждение 19 мая в Москве на уровне министров иностранных дел.