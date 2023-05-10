Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Москве 19 мая

По словам Ани Бадалян, запланирована также трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

Вчера заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что после ожидаемой в эти выходные встречи Пашинян-Алиев-Мишель в Брюсселе переговоры продолжатся в Москве также в трехстороннем формате.

Однако чиновник вчера не уточнил, на каком именно уровне будет эта встреча.

Последняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоялась в Вашингтоне. Американская сторона охарактеризовала четырехдневные переговоры между Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым как конструктивные, отметив, что делегации Армении и Азербайджана добились значительного прогресса в решении сложных проблем, не уточнив, о каких конкретно вопросах идет речь. Между тем, Ереван и Баку в сообщениях с одинаковым содержанием подчеркнули, что разногласия по ключевым вопросам сохраняются.